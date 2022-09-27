Çin Üç Yeni Uyduyu Uzaya Fırlattı

TAİYUAN, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Salı günü, Uzun Yürüyüş-6 roketiyle uzaya üç uydu gönderdi. Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 07.50'de (TSİ 02.50) fırlatılan roket, Shiyan-16A, Shiyan-16B ve Shiyan-17 uydularını önceden belirlenmiş yörüngeye götürdü. Shiyan, Çincede "deney" anlamına geliyor. Shiyan uydu üçlüsü; arazi taramaları, kentsel planlama ve afet önleme ve hafifletmeye yönelik veri sağlamakta kullanılacak. Fırlatma merkezinden yapılan açıklamada, bunun Uzun Yürüyüş roket serisinin 440. uçuş misyonu olduğu belirtildi.
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