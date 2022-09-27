Çin Üç Yeni Uyduyu Uzaya Fırlattı - Son Dakika
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Çin Üç Yeni Uyduyu Uzaya Fırlattı

27.09.2022 10:14
Çin Üç Yeni Uyduyu Uzaya Fırlattı

TAİYUAN, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Salı günü, Uzun Yürüyüş-6 roketiyle uzaya üç uydu gönderdi.

TAİYUAN, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Salı günü, Uzun Yürüyüş-6 roketiyle uzaya üç uydu gönderdi. Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 07.50'de (TSİ 02.50) fırlatılan roket, Shiyan-16A, Shiyan-16B ve Shiyan-17 uydularını önceden belirlenmiş yörüngeye götürdü. Shiyan, Çincede "deney" anlamına geliyor. Shiyan uydu üçlüsü; arazi taramaları, kentsel planlama ve afet önleme ve hafifletmeye yönelik veri sağlamakta kullanılacak. Fırlatma merkezinden yapılan açıklamada, bunun Uzun Yürüyüş roket serisinin 440. uçuş misyonu olduğu belirtildi.

Çin Üç Yeni Uyduyu Uzaya Fırlattı

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Üç Yeni Uyduyu Uzaya Fırlattı - Son Dakika

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