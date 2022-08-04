Çin Uzun Yürüyüş-4b Roketiyle Uydu Fırlattı - Son Dakika
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Çin Uzun Yürüyüş-4b Roketiyle Uydu Fırlattı

04.08.2022 17:13
Çin Uzun Yürüyüş-4b Roketiyle Uydu Fırlattı

TAİYUAN, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Perşembe günü, bir karasal ekosistem karbon izleme uydusu ve diğer iki uyduyu taşıyan Uzun Yürüyüş-4B taşıyıcı roketi fırlatıldı.

TAİYUAN, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Perşembe günü, bir karasal ekosistem karbon izleme uydusu ve diğer iki uyduyu taşıyan Uzun Yürüyüş-4B taşıyıcı roketi fırlatıldı. Uydular, Beijing saatiyle 11.08'de fırlatıldı ve planlanan yörüngeye başarıyla girdi.

Çin Uzun Yürüyüş-4b Roketiyle Uydu Fırlattı

Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden bir karasal ekosistem karbon izleme uydusu ve diğer iki uyduyu taşıyan Uzun Yürüyüş-4B taşıyıcı roketi fırlatıldı, 4 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zheng Bin/Xinhua)

Çin Uzun Yürüyüş-4b Roketiyle Uydu Fırlattı

Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden bir karasal ekosistem karbon izleme uydusu ve diğer iki uyduyu taşıyan Uzun Yürüyüş-4B taşıyıcı roketi fırlatıldı, 4 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zheng Bin/Xinhua)

Çin Uzun Yürüyüş-4b Roketiyle Uydu Fırlattı

Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden bir karasal ekosistem karbon izleme uydusu ve diğer iki uyduyu taşıyan Uzun Yürüyüş-4B taşıyıcı roketi fırlatıldı, 4 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zheng Bin/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanxi, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Uzun Yürüyüş-4b Roketiyle Uydu Fırlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Uzun Yürüyüş-4b Roketiyle Uydu Fırlattı - Son Dakika
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