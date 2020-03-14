Taiz'de Husilerle çıkan çatışmalarda 11 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taiz'de Husilerle çıkan çatışmalarda 11 kişi öldü - Son Dakika

Taiz'de Husilerle çıkan çatışmalarda 11 kişi öldü

6 saat önce

Yemen'in güneyindeki Taiz ilinde Yemen ordusu ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 11 kişi öldü.

Taiz'de Husilerle çıkan çatışmalarda 11 kişi öldü, System.String[]

Yemen'in güneyindeki Taiz ilinde Yemen ordusu ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 11 kişi öldü.

Taiz Askeri Eksen Komutanlığının basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Taiz ilindeki cumhurbaşkanlığı sarayı ve protokol kampının yanı sıra kentin kuzeydoğusundaki El-Kellabe cephesi ve Ez-Zehra Mahallesi'nde, orduya bağlı güçler ile Husiler arasında çatışmalar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, çatışmalarda ordu mensubu 6 askerin hayatını kaybettiği, Husilerden ise biri üst düzey yönetici 5 kişinin öldüğü aktarıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen, Taiz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı
Son dakika: İngiltere'de koronavirüs ölümleri 24 saatte ikiye katlandı Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi

Son Dakika Haberleri
21:26 İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi
21:18 Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde 52 kişi gözaltına alındı
21:17 Marmarisli turizmci eğitime destek için dünyanın en tehlikeli sularında kulaç attı
21:16 Dışişleri Bakanlığı'ndan yurt dışındaki vatandaşlara 'koronavirüs' uyarısı
21:16 Koronavirüse yakalanan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı iyileşerek görevine döndü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 21:33:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Taiz'de Husilerle çıkan çatışmalarda 11 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]