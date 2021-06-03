Taiz'deki Yemenliler hayat pahalılığını ve yolsuzluğu protesto etti - Son Dakika

Yemen'in güneyindeki Taiz vilayetinde yolsuzluk ve hayat pahalılığını protesto amacıyla gösteri düzenlendi.

Aktivistlerin çağrısı üzerine Taiz'in ana merkezlerinden Cemal Caddesi'nde bir araya gelen çok sayıda Yemenli, hayat pahalılığı, yolsuzluk karşıtı ifadelerin yer aldığı pankartlar taşıdı.

Aralarında kadınların ve yaşlıların da yer aldığı eylemciler, hayat şartlarının kötüleşmesini protesto eden sloganlar attı, kamu hizmetlerindeki yetersizliği protesto için bazı bölgelere çöp bıraktı.

Yemenli aktivist Vefa es-Salavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösteriyi açlık, yolsuzluk ve Taiz'de yaşadıkları zorluklar nedeniyle düzenlediklerini söyledi.

"Artık yapılan yolsuzluklar yeter. Açlıktan ölüyoruz; fiyatlar çok yüksek, yoksulluk ve hastalık var." diyen Salavi, Yemen makamlarından yaşam şartlarının düzeltilmesini, yerel para biriminin değer kaybının durdurulmasını ve yolsuzluk yapanların yargılanmasını istedi.

Salavi, talepleri karşılanıncaya kadar gösterilere devam edeceklerini, makam-mevki değil ekmek parası kazanmak istediklerinin altını çizdi.

Gösteriye katılanlardan Mecib el-Maktari ise devlet birimlerinde yolsuzluk yapan müdürlerin ve yetkililerin sivil, askeri ya da güvenlik personeli olmalarına bakılmaksızın makamlarını terk etmelerini istedi.

Maktari, vatandaşın yolsuzluk nedeniyle pek çok sıkıntıya maruz kaldığını söyledi.

Yaklaşık 2 haftadır yolsuzluk ve yaşam şartlarını protesto eden gösterilere tanık olunan Yemen hükümetinin denetimi altındaki Taiz'de, valilik, 1 Haziran'da aldığı kararla elektrik ve ulaşım müdürlerinin görevini askıya almıştı.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.