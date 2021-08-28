Taiz'deki Yemenliler hayat pahalılığını ve yolsuzluğu protesto etti - Son Dakika

Yemen'in güneyindeki Taiz vilayetinde binlerce kişi yolsuzluk ve hayat pahalılığını protesto amacıyla gösteri düzenlendi.

"Savaş Şehitleri Ulusal Aileleri Birliği"nin çağrısı üzerine Taiz kent merkezinde bir araya gelen çok sayıda Yemenli, hayat pahalılığı ve yolsuzluk karşıtı ifadelerin yer aldığı pankartlar taşıdı.

Savaşta yaralanan onlarca gazi, maaşlarının ödenmesi ve tedavi süreçlerinin hızlandırılması talebinde bulundu. Göstericiler, Taiz Valisi Nebil Şemsan'ın görevini bırakması çağrısını yineledi.

Savaş Şehitleri Ulusal Aileleri Birliği Genel Sekreteri Amir es-Semi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayat pahalılığı ve yolsuzluğa karşı gösteri düzenlediklerini belirterek başta kent valisi Şemsan olmak üzere yolsuzluk yapanların görevlerinden uzaklaştırılmasını istediklerini belirtti.

Ülkede 7 yıldır devam eden savaşta İran destekli Husilerle girilen çatışmalarda veya Husi milislerin saldırılarında yaralanan onlarca savaş mağduru gazinin aylardır ödenmeyen maaşları, ikramiyeleri ve tazminatlarının ödenmesini talep eden Semi, hükümetin gazileri ihmal ettiğini söyledi.

Taiz vilayetinde aylarıdır hayat pahalılığı, yolsuzluklar ve belediye hizmetlerindeki aksamalar nedeniyle düzenlenen gösterilere ilişkin meşru hükümetten herhangi bir açıklama yapılmıyor. Ancak hükümet, yetkililer ve bakanlar aracılığıyla yolsuzlukla mücadele ve ülkedeki ekonomik durumu iyileştirmek için büyük çaba sarf ettiğini ileri sürüyor.

Çoğu bölgesi hükümet güçlerinin kontrolünde bulunan Taiz kenti, Ağustos 2015'ten bu yana Husiler tarafından kuşatma altında tutuluyor.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.