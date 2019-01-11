Son Dakika Haberleri: Taiz'in Kuşatılması En Çok Hastaneleri Vurdu- İlaç ve Tıbbı Malzeme Yokluğundan Hastalar...

Taiz'in Kuşatılması En Çok Hastaneleri Vurdu- İlaç ve Tıbbı Malzeme Yokluğundan Hastalar...

1 saat önce

- Taiz'in kuşatılması en çok hastaneleri vurdu İlaç ve tıbbı malzeme yokluğundan hastalar yataklarında çürüyorTAİZ - Yemen'de 2015 yılında Husilerin meşru hükümete karşı ayaklanıp Başkent Sana'yı ele geçirmesiyle başlayan iç savaş dördüncü yılına girerken, savaştan en çok etkilenenler...

- Taiz'in kuşatılması en çok hastaneleri vurdu
İlaç ve tıbbı malzeme yokluğundan hastalar yataklarında çürüyor

TAİZ - Yemen'de 2015 yılında Husilerin meşru hükümete karşı ayaklanıp Başkent Sana'yı ele geçirmesiyle başlayan iç savaş dördüncü yılına girerken, savaştan en çok etkilenenler arasında hastanelerde yatanların olduğu gözlendi.
Husiler tarafından 2015 yılından beri kuşatma altında olan Taiz'de hayat çekilmez oldu. İki milyon insanın yaşadığı şehre kuşatma sebebiyle gıda ve ilaç girmesi neredeyse imkansız hale geldi. Halk temel ihtiyaç maddelerini temin edemezken, hastaneler ilaç ve tıbbı madde yokluğu sebebiyle hastalarını tedavi edemiyor.
İHA, Taiz'in ikinci büyük hastanesi olan Cumhuriyet Hastanesindeki hastaların yürek yakan durumlarını görüntüledi. Hastane doktoru Yahya Guleys, ilaç ve tıbbı malzeme yokluğundan tedavi edilemeyen onlarca hastanın sürekli yatmaktan kalçalarında yaralar çıktığını söyledi. Guleys, hastanede yoğun bakımdan çıkan hastalara yatak bulunmadığını, ilaç ve tıbbi malzeme yokluğundan hastaları tedavi edemediklerini söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü, Yemen'de savaşın ekonomiyi çökerttiğini, kamu hizmetlerinin durma noktasına geldiğini, çok sayıda insanın hayatta kalmak için mücadele ettiğini, sağlığı koruma hizmeti alamadıklarını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:29 Kaynak: İHA

Yemen, Taiz, Güncel
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