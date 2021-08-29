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Taj Jackson: Michael Jackson hayatı boyunca öldürüleceğini söyledi - Son Dakika

Taj Jackson: Michael Jackson hayatı boyunca öldürüleceğini söyledi

29.08.2021 09:39
Taj Jackson: Michael Jackson hayatı boyunca öldürüleceğini söyledi, System.String[]

? Michael Jackson'la anılarınızla başlayalım mı? MJ ile ilişkiniz nasıldı?

? Michael Jackson'la anılarınızla başlayalım mı? MJ ile ilişkiniz nasıldı?

Beni bebekken kucağında tutup çektirdiği fotoğraflar var. Tüm hayatım boyunca yanımdaydı. Akıl hocası gibiydi. Bana nasıl iyi bir insan olunacağını öğreten, MJ'di. "Mesleğini iyilikler için kullanıyor musun?" diye sorardı. Kardeşlerimle birlikte ilk şarkımız İngiltere'de listelerin zirvesine çıktığında aradı. Tebrik etmek için aradığını düşündük ama aslında azarlamak için aramış. Çünkü hiçbir hastaneye yardım amaçlı gitmemiştik. Michael, "Gittiğim her şehirde çocuk hastanesini ziyaret ederim, bunu yapmak sizin de sorumluluğunuz" dedi. Haklıydı, çünkü biz onun yardımlarını izleyerek büyüdük.

O yüzden şimdi ona atılan iftiraları duymak benim için çok zor. MJ kendini savunmak için burada değil ve söylenenler gerçeklikten çok uzak. Onu tanıyan herkes nasıl biri olduğunu biliyor. Onunla büyümüş biri olarak benim için de en zor şey, onun hakkındaki tüm bu yalanları duymak. Bu çok sinir bozucu. Arkadaşları, ailesi, iş arkadaşları, eski çalışanları, hepsi MJ'in nasıl biri olduğunu söyledi. Ama bunlar asla su yüzüne çıkmıyor. Medya sadece skandallarla ve yalanlarla ilgileniyor. MJ insanların hayatlarını değiştirdi, onlara yardım etti. ve yaptıkları için asla bir şey istemedi. Karşılığında bir şey istemeden birinin bu kadar iyi olabileceğine inanamadığımız bir toplumda yaşıyoruz. ve bu korkunç bir şey...

Taj Jackson: Michael Jackson hayatı boyunca öldürüleceğini söyledi

Taj Jackson, görüntülü görüşmeye Los Angeles'tan bağlandı.

PARA OLUNCA İNSANİ DEĞERLER ÇÖPE ATILIYOR

? 25 Haziran 2009'a dönelim. Amcanızın ölüm haberini nasıl aldığınızı hatırlıyor musunuz?

Kardeşim Charles'ın evindeydik. 3T olarak yeni albümümüze başladığımız ilk gündü. Haberi televizyondan duyduk. Aileden birini aradık. "Hastaneye gidiyoruz" dediği an, duyduklarımızın gerçek olduğunu anladık. Hastaneye gitmek istemedik, çünkü kaos olacağını biliyorduk. Ayrıca biz de şoktaydık. Ölüm haberi geldiğinde kelimenin tam anlamıyla yıkıldık. 1994'te annemiz öldüğünde MJ hep yanımızdaydı. Bu yüzden ilk düşündüğümüz şey "Çocukları nerede?" oldu. "Onların yanında olmalıyız" diye düşündük. Michael Jackson gibi birinin ölümü için yas tuttuğunuzda, sizinle birlikte tüm dünya yas tutuyor. Bazı açılardan bu rahatlatıcı, çünkü sevildiğini biliyorsun ama diğer açılardan bakınca; mahremiyet yok.

? Çocukların yanına gittiniz...

Evet, amcamın ölümünden sonra çocukları Hawaii'ye götürdük. Paparazziler yol boyunca bizi takip etti. Dünya onları görmek istiyordu. Güvenlik görevlilerimizden biri paparazzilere yaklaştı, "Aile yas tutuyor, rahat bırakır mısınız?" dedi. Paparazzi ise "Hey dostum, bir foto 200 bin dolar değerinde" dedi. İnsana karşı para... Hawaii'de aile olarak yeniden bağlantı kurmak istedik ama bunun yerine paparazzilerden kaçtık. Gerçekten zordu.

Taj Jackson: Michael Jackson hayatı boyunca öldürüleceğini söyledi

PARANOYAK DAVRANDIĞINI DÜŞÜNÜRDÜM

? MJ'in öldürüldüğünü iddia eden bir kesim var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Amcam hep müziği için öldürüleceğini söyleyen biriydi. Hep böyle hissetti. Bir yanım suçluluk duyuyor, çünkü onun paranoyak davrandığını düşünürdüm. "Müziğimi istiyorlar" derdi. Haklıymış, işte müzik kataloğunu kaybetti. Conrad Murray ikinci derece cinayetten suçlu bulundu. Bir doktor olarak, CPR'ı (kalp masajı) bilmesi gerekiyordu. Yatakta CPR yapmaması tuhaf. Hastasını bırakıp bekledi. 911'i aramak yerine bekledi ve 911 öncesinde iki arama yaptı. Komplo teorilerine kapılmamaya çalışıyorum ama biri hayatı için endişe ettiğini söylerse ve sonra gizemli bir şekilde hayatı sona ererse bir şeylere şüpheyle bakıyorsun.

? MJ nasıl bir amcaydı?

O koca bir çocuktu. Saçma sapan şeyler yapardık. Caddeye koku bombası ve su balonu atıp gülerek kaçardık. ve kimse Michael Jackson tarafından koku bombasına maruz kaldığından şüphelenmezdi. Neden yetişkin olmak zorundayız? Neden o masumiyete, o çocukluğa ve bazı şeylerden heyecan duyma açlığına tutunamıyoruz?

Taj Jackson: Michael Jackson hayatı boyunca öldürüleceğini söyledi

Taj Jackson, bir dönem kardeşleri Taryll Jackson ve TJ Jackson'la kurduğu 3T grubuyla gündemdeydi.

? Hayvenhurst, dedeniz Joe Jackson tarafından satın alınan malikane. Amcanız MJ, "Thriller" ve "Off the Wall" albümlerini orada kaydetti. Aile için özel bir yer, değil mi?

Hayvenhurst ve Neverland... En sevdiğim yerlerden ikisi. Tüm Jackson'lar Hayvenhurst'den geçti. Orası ailenin ve hatıraların temeli. Annem öldüğünde herkes Hayvenhurst'de toplanmıştı. Liseden tüm arkadaşlarım ve MJ oradaydı. Hepimiz saklambaç oynadık. Amcamın fikriydi. Bizim üzüldüğümüzü görmek onu daha da incitiyordu. Herkese neşe vermeye çalışırken aslında o da yas tutuyordu. Bunu anlatmak istedim, çünkü asla unutmayacağım bir hikaye.

? Bir sanatçı olarak Jackson soyadı ile yaşamak ne kadar zor ya da ne kadar güzel?

Jackson soyadı iki ucu keskin bir kılıç. Küçükken amcamla turneye çıktığımda 80 bin kişinin çığlık attığını izlerken dünyanın en şanslı çocuğu olduğumu düşünürdüm. Ama grubumuza Jackson 3 yerine 3T adını koyduk. Çünkü insanların Jackson olduğumuzu öğrenmeden şarkılarımızı dinlemelerini istedik. Bu soyadı bize çok kapı açtı, bu doğru. Ama Amerika'da ilk albümümüz çıktığında radyo istasyonları bizi çalmazdı, çünkü bizden Neverland'e gezi isterlerdi.

? Nasıl yani?

İnsanlar Neverland'e geziler ya da Michael'ın imzalı herhangi bir şeyini isterdi. Açık artırmada satmak için. Michael'ın şirketindeydik, belki o yüzden böyleydi. Ama aynı zamanda hayran kitlemizin yarısı Michael hayranıydı. (Gülüyor) O yüzden bundan şikayet etmeyeceğim.

MEDYA, AİLEMİZİ TUHAF TASVİR ETTİ

? Sizin de dediğiniz gibi müziğin en büyük markası Michael Jackson. Tito, Marlon, Michael, Jackie, Jermaine'den oluşan Jackson 5, Janet, Latoya Jackson... Jackson ailesini sizden dinleyebilir miyiz?

Her ailede çekişmeler olur. Ama bizim yaşadıklarımız hep halka açıktı. Ailemle ilgili sorun şu ki, kendimizi hiç savunmadık. Böylece yalanlar birçok insana gerçek gelmeye başladı. En zor zaman, Michael öldüğünde yas tuttuğumuz dönemdi. Çocuklarına sarılmanın hıçkırıkları vardı. Maalesef çocuklar herkesin yaşadığı hayatı yaşamadılar, bu yüzden artan acılar ve hıçkırıklar vardı. Her şeyi büyüteç altında yaşadık. Ailem hakkında gerçekten garip bir şey yok, sadece medya ailemizi tuhaf tasvir etti ve anlattı. Jackson'ları gerçekten tanıyanlar, muhtemelen sektördeki en tatlı ailelerden biri olduğumuzu söylerler.

Taj Jackson: Michael Jackson hayatı boyunca öldürüleceğini söyledi

Michael Jackson'ın kardeşleriyle kurduğu The Jackson 5 grubu, yıllar önce müzik dünyasında büyük fırtınalar estirmişti.

SEBEPSİZ YERE KİLO VERMEDİ

? MJ için adalet arıyorsunuz. Bunu nasıl başaracaksınız?

Amcamı kötüleyen "Leaving Neverland" belgeselinden sonra bunu yapmaya karar verdim. Amcamın eli omzumdaymış gibi hissediyorum. Onu açık açık savunmaya başlamamın nedeni kızlarım. Kızlarım, Michael Jackson'ın canavar olduğunu düşünen bir dünyada yaşamayacak. Michael Jackson sebepsiz yere kilo ve iştah kaybetmeye başlamadı, onu bu noktaya getiren belli şeyler oldu. Eğer sebebinin ne olduğunu gösterebilirsem, bu yeter.

İŞTE MJ'İN FAVORİ ŞARKISI

? Michael'in favori şarkısı hangisiydi?

Onunla turneye çıktığımızda, sürekli söyleyeceğini asla düşünmediğim şarkı olan "Will You Be There"i söylüyordu.

O GAZETECİNİN PİS İŞLERİNİ TÜM DÜNYA ÖĞRENDİ

? Gazeteci Martin Bashir'in amcanızla röportajı hakkında neler söyleyeceksiniz? Prenses Diana'yla röportajı yüzünden de kendisine soruşturma açılmıştı.

Amcamın bir belgesel çektiğini ilk duyduğumda çok heyecanlanmıştım. Çünkü sonunda dünya onun gerçekte kim olduğunu, hayır işlerini görecekti. 300 çocuğu ya da Bir Dilek Tut Vakfı'nın yardım ettiği kişileri her gün Neverland'e getirirdi. Martin Bashir tüm bunları çekti. Ama sonra ters yüz etti. Neyse ki MJ, başka bir kamerayla da çekim yaptırmıştı. Martin Bashir'in Michael'a yaptığı manipülasyonu gösteren "Michael Jackson: You Never Meant To See" adlı özel bir bölüm var. Bashir, kameraya Neverland'de maneviyattan başka bir şey olmadığını söylüyor. Sonra kendi programında dış sesle şöyle diyor: "En rahatsız edici şeylerden biri, pek çok dezavantajlı çocuğun Neverland'e gitmesi. Korunmasız bir çocuk için tehlikeli bir yer." Biz aile olarak Martin Bashir'i biliyorduk. Artık dünya da onun pis işlerini öğrendiği için mutluyum.

Taj Jackson: Michael Jackson hayatı boyunca öldürüleceğini söyledi

Michael Jackson, Los Angeles, Vefat, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Taj Jackson: Michael Jackson hayatı boyunca öldürüleceğini söyledi - Son Dakika Magazin


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