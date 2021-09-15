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"Tak Bi Mavi Kravat" hem köprüde hem sahalarda - Son Dakika

"Tak Bi Mavi Kravat" hem köprüde hem sahalarda

15.09.2021 16:09

- "Tak Bi Mavi Kravat" hem köprüde hem sahalarda Türk Tıbbi Onkoloji Derneğinin, "Tak Bi Mavi Kravat, Prostat Kanserine Dikkat!

- "Tak Bi Mavi Kravat" hem köprüde hem sahalarda

İSTANBUL - Türk Tıbbi Onkoloji Derneğinin, "Tak Bi Mavi Kravat, Prostat Kanserine Dikkat!" sloganıyla prostat kanserine dikkat çekmek için Astellas İlaç Türkiye'nin koşulsuz katkılarıyla dört yıldır yürüttüğü kampanya bu yıl sahalara inerken, iki yakayı birbirine bağlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü de maviye boyuyor.

Dünyada ve Türkiye'de erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden olan prostat kanserine karşı farkındalık oluşturmayı hedefleyen "Tak Bi Mavi Kravat!" kampanyası hız kesmeden devam ediyor. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD), Türkiye Spor Yazarları Derneğinin desteğiyle yeşil sahalara taşıdığı kampanyaya; geçtiğimiz hafta sonu oynanan Beşiktaş - Öznur Kablo Yeni Malatya spor, Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor ve Göztepe - Medipol Başakşehir maçlarında sahaya asılan "Prostat kanserine dikkat! Kontrollerinizi aksatmayın!" pankartlarıyla start verdi. Maçlarda mavi kravat ile destek veren spor yazarları ve spor basını, ayrıca sosyal medya paylaşımları ile prostat kanserine dikkat çektiler. TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, Nihat Sırdar, Murat Güloğlu, Bünyamin Sürmeli, Aslı ve İlker Kızmaz gibi önemli isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kampanyaya destek verdiler.

Bu akşam FSM Köprüsü maviye boyanacak

İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprülerden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de 15 Eylül Çarşamba akşamı (bu akşam) prostat kanserine dikkat çekmek için hastalığın rengi olan mavi ile ışıklandırılacak.

TTOD'nin, prostat kanseri ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla 2018 yılından bu yana yürüttüğü "Tak Bi Mavi Kravat!" projesi kapsamında TTOD Başkanı, İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Dinçer ise hastalıkla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

"Yaş ilerledikçe risk artıyor"

Prostat kanserinin ülkemizde erkeklerde en sık görülen kanser türü olduğunu belirten Prof. Dr. Murat Dinçer, "Bu hastalık daha çok ileri yaşlarda görülüyor, 40 yaş üstü erkeklerde bu konuda bir farkındalık oluşması lazım. Sık idrara çıkma, idrarda kan görülmesi, ileri safhalarda kemik ve sırt ağrıları, idrar kaçırma en sık görülen belirtilerdir. Bu belirtileri olan kişilerin mutlaka doktora görünmesi gerekmektedir" dedi.

Prostat kanserinin tedavi edilmediği takdirde beraberinde ciddi sorunlar getireceğinin altını çizen Prof. Dr. Dinçer, hastalığın, ciddi kas ve eklem ağrılarına sebep olarak yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyeceğini belirtti.

"Prostat kanserinde her yıl yeni tedavi yöntemleri geliştiriliyor"

Hastalığın her aşamasında tedavi yöntemlerinin olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Dinçer, "Prostat kanserinin tedavisinde hastaya kemoterapi vermeden de uygulayabildiğimiz hormon baskılayıcı tedavi yöntemleri mevcut. Bunun dışında nükleer tıbbı da tedavide kullanabiliyoruz" dedi.

Prof. Dr. Dinçer ayrıca, prostat kanseri ile ilgili birçok yeni tedavi yöntemleri geliştirildiğini ve her yıl yeni ilaçlar üretildiğini söyleyerek hastalığın ciddi sorunlara yol açmasına rağmen erken teşhis ile tedavisinin mümkün olduğunu ve erken teşhisin hayat kurtardığının altını çizdi.

"Tak Bir Mavi Kravat, Prostat Kanserine Dikkat!"

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği olarak prostat kanserinde farkındalığı artırmak için yaptıkları çalışmalardan da bahseden Prof. Dr. Murat Dinçer, "Prostat kanserinde farkındalığı artırmak için başlattığımız, "Tak Bir Mavi Kravat, Prostat Kanserine Dikkat!" kampanyası ile İstanbul'da Galata Kulesi'ne, Ankara'da Tarihi Tren Garı'na, İzmir'de ise THK Paraşüt Kulesi'ne dev boyutlu mavi kravatlar taktık" diyerek bu akşam ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün, prostat kanserine dikkat çekmek için mavi renk ile ışıklandırılacağı bilgisini verdi.

Tak Bi Mavi Kravat hem köprüde hem sahalarda
Tak Bi Mavi Kravat hem köprüde hem sahalarda
Tak Bi Mavi Kravat hem köprüde hem sahalarda
Tak Bi Mavi Kravat hem köprüde hem sahalarda

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul, Prostat, Türk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 'Tak Bi Mavi Kravat' hem köprüde hem sahalarda - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Tak Bi Mavi Kravat" hem köprüde hem sahalarda - Son Dakika
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