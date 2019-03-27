Son Dakika Haberleri: Taka-Der'den Kitap Bağışı Kampanyası

Taka-Der'den Kitap Bağışı Kampanyası

23 dakika önce

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Derneğinin (Taka-Der) okul kütüphanelerine kitap toplamak amacıyla başlattığı kampanyaya destek verdi.

Taka-Der'den Kitap Bağışı Kampanyası, System.String[]
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Derneğinin (Taka-Der) okul kütüphanelerine kitap toplamak amacıyla başlattığı kampanyaya destek verdi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre Adlı, kendi kütüphanesinden çok sayıda kitabı Taka-Der'in kitap kampanyası çerçevesinde okullara bağışladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adlı, Taka-Der'in, Kütüphane Haftası kapsamında gerçekleştirdiği kampanyanın çok anlamlı olduğunu belirtti.

Adlı, kampanyaya destek vermekten mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Kitap, insanlığa bırakılacak en büyük mirastır. Gelin siz de bu kampanyadaki yerinizi alın ve okumadığınız kitaplarınızı okuma heveslisi yavrularımızla buluşturun." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:38 Kaynak: AA

Mehmet Zeki, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu Yapan Bizi Defterinden Silmiş Demektir Son Dakika! EPDK: Elektriğe Temmuz'a Kadar Zam Yapılmayacak Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı 2 Bin 14 Lira Olarak Hesaplandı Gramla Satılan Isparta'nın Gül Yağı, Altınla Yarışıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 14:01:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taka-Der'den Kitap Bağışı Kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]