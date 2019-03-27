Taka-Der'den Kitap Bağışı Kampanyası
23 dakika önce
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Derneğinin (Taka-Der) okul kütüphanelerine kitap toplamak amacıyla başlattığı kampanyaya destek verdi.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki
Adlı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Derneğinin (Taka-Der) okul kütüphanelerine kitap toplamak amacıyla başlattığı kampanyaya destek verdi.
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre Adlı, kendi kütüphanesinden çok sayıda kitabı Taka-Der'in kitap kampanyası çerçevesinde okullara bağışladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Adlı, Taka-Der'in, Kütüphane Haftası
kapsamında gerçekleştirdiği kampanyanın çok anlamlı olduğunu belirtti.
Adlı, kampanyaya destek vermekten mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Kitap, insanlığa bırakılacak en büyük mirastır. Gelin siz de bu kampanyadaki yerinizi alın ve okumadığınız kitaplarınızı okuma heveslisi yavrularımızla buluşturun." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:38 Kaynak: AA
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