ORDU'nun Ünye ilçesinde, Karadeniz'in simgelerinden olan 'taka' şeklinde tasarlanan balık restoranı görenlerin dikkatini çekiyor. Güverte biçiminde açık alanı bulunan, can simitleri ile donatılan, 2 katlı ve 40 metre uzunluğundaki restoranın işletmecisi Ufuk Taslı, "Denize sıfır bir mekan ve manzarası da çok güzel, bu nedenle tercih ediliyor" dedi.

Sahile sıfır noktada yapılan alt katında günlük taze balık satışı, üst katında ise restoran hizmeti verilen yapı, müşterilerine her çeşit balığı sunuyor. Taka görünümlü restoran ilgi görüyor. Restoran işletmecisi Ufuk Taslı, restoranın yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini belirterek, "Konsept olarak çok hoşlarına gidiyor. Denize sıfır bir mekan ve manzarası da çok güzel, bu nedenle tercih ediliyor" dedi.

MENÜDE 'ÇITLAMA' DA VAR

Taka görünümlü balık restoranın menüsünde özel balık çıtlama da bulunuyor. Balık çıtlamanın püf noktalarını anlatan aşçı Hakan Taslı, "Balık çıtlama yemeğini çeşitli bölgelerde yapıyorlar. Biz burada farklı bir tarif uyguluyoruz. Soğan, sarımsak, kırmızı ve yeşil biberden oluşan malzemelerimizi tavaya serdikten sonra balığın kılçıklarını alarak yerleştiriyoruz. Bu yemeği önemli kılan bir diğer şey ise tereyağı. Tereyağında, su koyarak pişirdiğimiz yemeğimizi servis ediyoruz. Bu yemeği de misafirlerimiz tercih ediyor" ifadelerini kullandı.