Son Dakika Haberleri: "Takas Rusya ve Ukrayna arasındaki ilişkileri iyileştirecek"
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"Takas Rusya ve Ukrayna arasındaki ilişkileri iyileştirecek"

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Ukrayna arasında esir ve tutuklu takasına ilişkin, "Takas, Donbas sorunun çözümünün yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasındaki ilişkilerinin iyileştirilmesi için iyi bir işaret." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Ukrayna arasında esir ve tutuklu takasına ilişkin, "Takas, Donbas sorunun çözümünün yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasındaki ilişkilerinin iyileştirilmesi için iyi bir işaret." dedi.

Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, başkent Moskova'da Rusya-Fransa Güvenlik İşbirliği Konseyi toplantısı kapsamında görüştü.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Lavrov, Suriye meselesini ele aldıklarını belirterek, "Suriye topraklarında teröristlere karşı koordineli mücadele, insani yardım sorunun çözülmesi, mültecilerin Suriye'ye dönmeleri ve Anayasa Komitesinin kurulması çerçevesinde siyasi sürecin başlatılması konusunda çalışmaları sürdürme hususunda anlaştık." şeklinde konuştu.

Rusya ve Ukrayna arasında "35'e 35 formülü" ile toplam 70 esir ve tutuklunun takasının yapıldığını hatırlatan Lavrov, "Takas Donbas sorunun çözümünün yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için iyi bir işarettir." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, esir ve tutuklu takasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, "Minsk anlaşmalarının uygulanması için bu durumdan yararlanmak gerekiyor. Normandiya formatında önümüzdeki günlerde Paris'te yeni bir zirve yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Suriye krizine değinerek, "Kuzey Afrika ve Sahel bölgesi, Suriye'den teröristler için kaçış noktası olabilir." ifadesini kullandı.

Ukrayna, Suriye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:30 Kaynak: AA
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