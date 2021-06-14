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Takas ve yardımlaşma kültürüyle çevreyi korumak için mobil platform kurdu - Son Dakika

Takas ve yardımlaşma kültürüyle çevreyi korumak için mobil platform kurdu

14.06.2021 11:09
Takas ve yardımlaşma kültürüyle çevreyi korumak için mobil platform kurdu, System.String[]

Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF) yayınladığı bir videodan esinlenen Türk girişimcinin geliştirdiği mobil uygulama sayesinde ihtiyaç fazlası eşyalarını bağışlayan veya takas yapan kullanıcılar, çevrenin korunmasına da katkı sağlıyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF) yayınladığı bir videodan esinlenen Türk girişimcinin geliştirdiği mobil uygulama sayesinde ihtiyaç fazlası eşyalarını bağışlayan veya takas yapan kullanıcılar, çevrenin korunmasına da katkı sağlıyor.

Cenk Tunç'un, 5 Hindistanlı ve bir ABD'li yazılımcı arkadaşıyla hazırladığı "Yarıyo" adlı uygulama, çevre bilincine sahip bireylerin paylaşımlarda bulunmasına destek olmayı amaçlıyor.

Uygulamayı akıllı telefonlarına indiren kullanıcılar, paylaşmak ya da bağışlamak istedikleri ürünlerin fotoğraf ve bilgilerini yüklüyor. İhtiyacı olanlar da bu platformdan ürünleri alabiliyor, kendi eşyalarıyla takas edebiliyor. Platform, hayvan sahiplendirme amacıyla da kullanılabiliyor.

Tunç, AA muhabirine, WWF'nin bir tişörtün üretiminde yaklaşık 2 bin 700 litre yani 13 bin 500 bardak su tüketildiğine dair paylaşımından etkilenerek, 1 milyon üniversite öğrencisinin 4 yılda kullandığı kitapları birbiriyle takas etmesi, paylaşması sonucunda yaklaşık 1 milyon ağacın kurtarılabileceğini hesapladıklarını söyledi.

"Sana yaramayan bana yarıyor." ve "Senin paran burada geçmez." sloganlarıyla yola çıkarak tamamen ücretsiz olan platformu kurduklarını belirten Tunç, "Dijital dönüşüme, doğaya katkı sunabilmek adına dönüştürmek, kullanılmayan ürünlerin tekrar kullanılmasını istiyoruz. Bu anlamda parayla hiçbir işimiz yok. Kişiler buraya ürün yüklediğinde önce yakın konumdaki kişiler görülüyor. Önceliğimiz, yakın komşumuza ulaşabilmek, onunla bir ilişki kurabilmek ve komşuluk ilişkilerimizi düzeltebilmek." diye konuştu.

"Belediyelerin giysi kumbarası uygulamasının dijitalleştirilmiş hali"

Tunç, platformun belediyelerin giysi kumbarası uygulamasının dijitalleştirilmiş hali olduğunu, bunun yanı sıra kullanıcılara avantajlar sağladığını vurguladı.

Giysi kumbaralarına belirli ürünlerin konulabildiğini ancak bu uygulamada, tek kişinin taşıyamayacağı koltuk gibi büyük eşyaların fotoğraflarıyla ilan açılabildiğini anlatan Tunç, "Alacak kişi, hazırlıklı gelip bu ürünü alabiliyor. Bunu giysi kumbaralarında yapamıyorsunuz çünkü oraya sadece belli boyutta ürün atabiliyorsunuz veya kırılacak bir ürün koyamıyorsunuz." dedi.

Cenk Tunç, yaklaşık 5 aydır aktif olan ve bin 500 kullanıcısı bulunan uygulamanın bir geri dönüşüm ve sıfır atık hareketi olduğunu belirtti.

Konum bazlı çalıştığı için hayvan sahiplendirme konusunda da başarılı sonuçlara ulaştıklarına değinen Tunç, şunları kaydetti:

"Alışveriş toplumu olduk. İnternetin bu konuda hızlı gelişmesi ve firmaların ciddi büyümesi sonucunda bizler, cebimizden para çıkmıyor gibi alışveriş yapmayı öğrendik. İhtiyacımız olsun olmasın birçok ürün elde ettik. Bunun farkında olmak zorundayız ve gelecekteki iklim krizi sorununa çözüm bulmak zorundayız. Yarıyo'nun bu anlamda ciddi bir çözüm sunacağını düşünüyoruz."

Tüketim toplumundan ziyade paylaşım toplumu olmak gerektiğini savunan Tunç, "İnsanların ihtiyacı kadar ürün alması, ihtiyacı olmayanı almaması için bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Kullanılmayan bir ürünün çöpe atılması yerine onu kullanabilecek kişilerle paylaşılmasını istiyoruz. Bu anlamda uluslararası ve ulusal çapta belediyeler, diğer kurumlar ve bu anlamda farkındalık oluşturmak isteyen şirketlerle iş birliği yapmak için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunç, uygulamaya reklam alıp sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunmak istediklerini sözlerine ekledi.

Takas ve yardımlaşma kültürüyle çevreyi korumak için mobil platform kurdu
Takas ve yardımlaşma kültürüyle çevreyi korumak için mobil platform kurdu

Amerika Birleşik Devletleri, geri dönüşüm, Üniversite, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Takas ve yardımlaşma kültürüyle çevreyi korumak için mobil platform kurdu - Son Dakika


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