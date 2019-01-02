Takasbank ile TCMB arasında protokol
1 saat önce
Borsa İstanbul Döviz Swap Piyasasının büyümesi ve derinleşmesi amacıyla Takasbank ile Merkez Bankası arasında protokol imzalandı.
Borsa İstanbul Döviz Swap Piyasasının büyümesi ve derinleşmesi amacıyla Takasbank ile Merkez Bankası arasında protokol imzalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:05
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