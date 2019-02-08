Takasbank'tan Yabancı Yatırımcıya Kolaylık

İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank), yabancı gerçek kişilerin TapuTakas Sistemi'nde vergi kimlik numaraları ile kolaylıkla işlem yapabilmelerine ilişkin revizyonlarını web sitesinde ve mobil uygulamalarında tamamlayarak devreye aldı.

İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank), yabancı gerçek kişilerin TapuTakas Sistemi'nde vergi kimlik numaraları ile kolaylıkla işlem yapabilmelerine ilişkin revizyonlarını web sitesinde ve mobil uygulamalarında tamamlayarak devreye aldı.



Takasbank'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de son dönemde KDV muafiyeti kolaylığı, yabancıların Türk vatandaşlığı alabilmesi için ödemesi gereken bedelin 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşürülmesi gibi yabancı ülke vatandaşlarına yapılacak konut satışlarına yönelik olarak bir dizi teşvik ve kolaylık devreye alındı.



Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda da "Vatandaşlarımızın ve yabancı yatırımcıların ülkemizdeki taşınmaz yatırımlarına yönelik olarak bulundukları ülkelerden işlem yapabilmelerinin sağlanması ve ülkemize yabancı sermaye akışının hızlandırılması amacıyla Tapu ve Kadastro Yurt Dışı Teşkilatının açılması çalışmalarına başlanması" maddesinin yer aldığı anımsatılan açıklamada şunlar kaydedildi:



"Bu kapsamda, bankamız tarafından yabancı gerçek kişilerin TapuTakas Sistemi'nde vergi kimlik numaralarını kullanarak karşı taraf riskinin ortadan kaldırıldığı güvenli ve hızlı bir şekilde işlem yapabilmelerine yönelik gerekli revizyonlar tamamlanarak devreye alınmıştır. Takasbank web sitesinden ve mobil uygulamalarından TapuTakas Sistemi'ne ulaşılarak güvenli bir ortamda gayrimenkullerin alım satım işlemleri gerçekleştirilebilir."

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