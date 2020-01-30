Takasbank "TaşıtTakas Sistemi"ni uygulamaya başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Takasbank 'TaşıtTakas Sistemi'ni uygulamaya başlıyor - Son Dakika Ekonomi

Takasbank "TaşıtTakas Sistemi"ni uygulamaya başlıyor

6 saat önce

Takasbank tarafından geliştirilen "TaşıtTakas Sistemi" ile birlikte, 3 Şubat itibarıyla noterler bünyesinde gerçekleştirilecek araç alım satım işlemlerinde alım satıma konu nakit tutar, araç mülkiyetinin el değiştirmesiyle eşanlı olarak güvenli bir şekilde karşı tarafa transfer edilebilecek.

Takasbank

Takasbank tarafından geliştirilen "TaşıtTakas Sistemi" ile birlikte, 3 Şubat itibarıyla noterler bünyesinde gerçekleştirilecek araç alım satım işlemlerinde alım satıma konu nakit tutar, araç mülkiyetinin el değiştirmesiyle eşanlı olarak güvenli bir şekilde karşı tarafa transfer edilebilecek.

Takasbank Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Elibol, "Ülkemizin en önemli finansal altyapı kuruluşlarından biri olan ve uzun yıllardır finans sistemimize takas, teminat, risk ve nakit yönetimi hizmeti veren Takasbank'ın, sahip olduğu tecrübe ve birikim sayesinde kısa sürede geliştirdiği "TaşıtTakas Sistemi" ile birlikte, noterler bünyesinde araç alım satımına ilişkin nakit tutarların karşı tarafça ödenmeme riskinin ortadan kalkacağını, ilgili tutarın taraflar arasında hızlı ve güvenli bir biçimde el değiştirmesinin sağlanacağını" söyledi.Alibol, Takasbank'ın, tüm geliştirme süreçlerini tamamladığını ve hizmet vermeye hazır olduğunu, günlük periyotlarda 30 bin adet gibi rakamlara ulaşan araç alım satım işlemlerinde TaşıtTakas Sistemi'nin kullanımının benimsenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla işlem maliyetlerinin minimum seviyede tutulduğunu, TaşıtTakas Sistemi'ne web sitesi (www.tasittakas.com.tr) ve  mobil uygulamalar (İOS ve Andorid) üzerinden erişimin sağlanabileceğini ve kurulan yapının taşıt alım satım işlemlerinde taraflara güvenli, nakit taşıma riski olmadan, 15 TL gibi oldukça düşük maliyetli ve hızlı transfer olanağı sağlayacağını ekledi.


Takas Bank, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Araç alım satımında yeni dönem! Taşıt Takas Sistemi 3 Şubat'ta başlıyor
İmamoğlu, Meclis'te alınan imar değişikliği ve tahsis kararları nedeniyle İBB'ye dava açtı THY, Çin seferlerini azaltma kararı aldı Son dakika: Elazığ'daki kira fırsatçıları hakkında soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 17:53:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Takasbank "TaşıtTakas Sistemi"ni uygulamaya başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]