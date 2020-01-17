Takasbank, teminat yönetimi hizmeti verecek - Son Dakika
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Takasbank, teminat yönetimi hizmeti verecek

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'nin (Takasbank) teminat yönetimi hizmeti vermesini onayladı.

Takasbank, teminat yönetimi hizmeti verecek, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'nin (Takasbank) teminat yönetimi hizmeti vermesini onayladı.

TCMB'nin, Takasbank'ın Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar'ı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, Takasbank'ın teminat yönetimi hizmeti vermesi onaylanırken, menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere Takasbank'a verilen faaliyet izni kapsamına alındı.

Söz konusu karar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca verildi.

İstanbul Takas ve Saklama Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Takas Bank, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:30 Kaynak: AA
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