Son Dakika Haberleri: Takasbank, VİOP'ta yükümlülük hesaplamasında değişikliğe gitti
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Takasbank, VİOP'ta yükümlülük hesaplamasında değişikliğe gitti

1 saat önce

İstanbul Takas ve Saklama Bankası'nca, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) yürütülen Merkezi Karşı Taraf Hizmeti ve Bu Hizmete İlişkin Takas Esasları Prosedürü'nde değişikliği gidildi.

Takasbank, VİOP'ta yükümlülük hesaplamasında değişikliğe gitti, System.String[]

İstanbul Takas ve Saklama Bankası'nca, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) yürütülen Merkezi Karşı Taraf Hizmeti ve Bu Hizmete İlişkin Takas Esasları Prosedürü'nde değişikliği gidildi.

İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'den yapılan açıklamada, VİOP'ta işlem gören opsiyonlarda ve fiyatı yabancı para cinsinden olan vadeli işlem sözleşmeleri sonucu kalan yükümlülük hesaplanmasında değişikliğe gidildiği bildirdi.

Açıklamada, bir hesaba ait gün sonu teminat tamamlama çağrısının ertesi gün kapatılmasına ilişkin toplam yükümlülüğün hesaplanması aşamasında, bir iş günü öncesine ait sabit gün sonu risk dizinlerinin dikkate alınmasına ilişkin geliştirme yapıldığı ifade edildi.

Opsiyonlarda ve fiyatı yabancı para cinsinden olan vadeli işlem sözleşmelerinde

gerçekleştirilen işlemler sonucu kalan yükümlülük hesaplanırken, dayanak varlık fiyatlarının ve döviz kurunun gün

içerisindeki değerlerine bağlı olarak değişen risk dizinleri kullanılmayacağı belirtilen açıklamada, üyelerin yapacakları işlemler

sonucunda kalan teminat tamamlama çağrısı tutarlarını işlem gerçekleşmeden önce hesaplayabilmeleri imkanının doğacağı kaydedildi.

Açıklamada, nakit Türk lirası teminat bakiyesi, gün sonundaki hesap güncelleme işlemleri sonucunda ortaya çıkan toplam

yükümlülüklerini karşılamaya yetmeyen hesapların nakit Türk lirası yükümlülüklerini yerine getirme son saatinin, teminat

tamamlama çağrısı kapama son saatinden ayrıştırılarak 11.00 olarak belirlendiği ifade edildi.

Bu saat itibarıyla hala eksi bakiyede olan hesaplara temerrüt cezası işletileceği, kar dağıtım sürecinin 15.00 yerine 11.00'de tamamlanmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, geliştirmelerin BISTECH Platformu 2.9 sürümü geçişi ile birlikte 26 Ağustos 2019 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

İstanbul Takas ve Saklama Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:06 Kaynak: AA
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