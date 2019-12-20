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Takata marka kusurlu hava yastıkları nedeniyle Audi, Toyota ve Honda'ya ceza kapıda
6 saat önce
ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Japon şirketi Takata'nın ürettiği hava yastıklarında tespit edilen imalat hatası sonrası, söz konusu ürünlerin kullanıldığı araçlarını geri çağırmayan otomotiv üreticileri hakkında soruşturma başlattı.
ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Japon şirketi Takata'nın ürettiği hava yastıklarında tespit edilen imalat hatası sonrası, söz konusu ürünlerin kullanıldığı araçlarını geri çağırmayan otomotiv
üreticileri hakkında soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:31
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