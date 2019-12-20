Takata marka kusurlu hava yastıkları nedeniyle Audi, Toyota ve Honda'ya ceza kapıda - Son Dakika
Son Dakika Dünya Takata marka kusurlu hava yastıkları nedeniyle Audi, Toyota ve Honda'ya ceza kapıda - Son Dakika Dünya

Takata marka kusurlu hava yastıkları nedeniyle Audi, Toyota ve Honda'ya ceza kapıda

6 saat önce

ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Japon şirketi Takata'nın ürettiği hava yastıklarında tespit edilen imalat hatası sonrası, söz konusu ürünlerin kullanıldığı araçlarını geri çağırmayan otomotiv üreticileri hakkında soruşturma başlattı.

Takata marka kusurlu hava yastıkları nedeniyle Audi, Toyota ve Honda'ya ceza kapıda, System.String[]

ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Japon şirketi Takata'nın ürettiği hava yastıklarında tespit edilen imalat hatası sonrası, söz konusu ürünlerin kullanıldığı araçlarını geri çağırmayan otomotiv


üreticileri hakkında soruşturma başlattı.

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Amerika Birleşik Devletleri, TEM Otoyolu, Japon, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:31 
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