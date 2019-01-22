Son Dakika Haberleri: Takdir Alan Öğrencilere Ücretsiz Hamburger

Takdir Alan Öğrencilere Ücretsiz Hamburger

36 dakika önce

YALOVA'nın Adnan Menderes Mahallesi'nde hizmet veren et lokantasının işletmecisi, karnesinde takdir belgesi olan öğrencilere ücretsiz hamburger ikram etti.

Takdir Alan Öğrencilere Ücretsiz Hamburger, System.String[]
YALOVA'nın Adnan Menderes Mahallesi'nde hizmet veren et lokantasının işletmecisi, karnesinde takdir belgesi olan öğrencilere ücretsiz hamburger ikram etti. İşletme sahibi, kampanya kapsamında 4 günde 10 bin öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

İşletmeci Mehmet CanKocaeli ve Yalova'da bulunan iş yerlerinde, takdir belgesi alan başarılı öğrencilere sosyal medya üzerinden 'ücretsiz hamburger' çağrısı yaptı. Can, "Çocuklar çok çalışkan, çok zeki. Akın akın geldiler. Aslında reklama ayıracağımız bütçeyi tamamıyla çocuklara ayırıyoruz. Eğitime destek veriyoruz bu şekilde. Çocuklar ikinci dönem arkadaşlarına anlatacak. Notları düşük olan öğrenciler bir yarışa girecek. 'Ben de hamburgerimi yiyeceğim' diye. Biz bunları yapmaya çalıştık. Yeter ki çocuklar okusun" dedi. - Yalova

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:32 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Suriye'de Rejim Kontrolünde Olan Lazkiye'de Patlama Meydana Geldi! Çok Sayıda Yaralı Var Türkiye'nin Önde Gelen Giyim Devi Konkordato İstedi

Dünya Bıyık Şampiyonu 'Pala Mevlüt' Hayatını Kaybetti Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangınından Kurtulan Türk Vatandaşlarının İsimleri Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 17:08:57. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Takdir Alan Öğrencilere Ücretsiz Hamburger
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]