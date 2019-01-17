Takdir Alan Öğrenciye Ücretsiz Akvaryum Gezisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Akvaryum işbirliği ile 2018-2019 eğitim öğretim yılının sömestir döneminde takdir belgesi almaya hak kazanan öğrencilere ücretsiz Akvaryum gezisi hediye ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Akvaryum işbirliği ile 2018-2019 eğitim öğretim yılının sömestir döneminde takdir belgesi almaya hak kazanan öğrencilere ücretsiz Akvaryum gezisi hediye ediyor.



"Büyük Takdir Hediyesi" sloganıyla başarılı öğrencileri ödüllendiren proje ile Antalya Akvaryum, 18 Ocak- 3 Şubat tarihleri arasında takdir belgesi ile gelen tüm öğrencilere ücretsiz olacak. Dünyanın en büyük tünel akvaryumunda başarılarının keyfini çıkaracak öğrencilerin yakınları da bu imkandan indirimli olarak faydalanacak. Ayrıca kar dünyası, buz müzesi, tropik sürüngenler evi ve XD sinema bölümlerinde ise öğrencileri çok özel indirimler bekliyor. - ANTALYA

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