Takdir Alana Ücretsiz Tıraş

Çankırı
'da bir erkek kuaförü, takdir alan öğrencileri ücretsiz tıraş etti.
Buğday Pazarı Mahallesi'nde erkek kuaförü olan Ergün Bekiroğlu, sosyal medyadan takdir belgesi alan öğrencileri ücretsiz tıraş edeceğini duyurdu.
Bunun üzerine okullarda karnelerin dağıtılmasının ardından takdir belgesi alan öğrenciler, karnelerini yanlarında götürerek ücretsiz tıraş oldu.
Bekiroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin bugün karnelerini aldığını hatırlattı.
Eğitime destek vermek amacıyla böyle bir uygulama yaptığını dile getiren Bekiroğlu, takdir alan bütün öğrencileri beklediğini söyledi.
Tıraş olmaya gelen öğrencilerden İsmail Mülayim de sosyal medyadan duyuruyu görünce karnesini alıp tıraş olmaya geldiğini anlatarak, kendisini ücretsiz tıraş eden kuaföre teşekkür etti.