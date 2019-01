Takdir Belgesini Getiren Öğrenciye Hamburger İkramı

Yalova ve Kocaeli'de faaliyet gösteren bir firmaya ait restoranlarda, takdir belgesiyle gelen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine hamburger ikram ediliyor.

Yalova ve Kocaeli'de faaliyet gösteren bir firmaya ait restoranlarda, takdir belgesiyle gelen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine hamburger ikram ediliyor.



Restoran işletmecisi Mehmet Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medya aracılığıyla başlattıkları kampanyanın büyük ilgi gördüğünü söyledi.



Yarıyıl tatilinin başlamasından bu yana 4 günde 6 bin 300 hamburger ikram ettiklerini, hedeflerinin ise 10 bin hamburger olduğunu belirten Can, "Aslında reklama ayıracağımız bütçeyi tamamıyla çocuklara ayırıyoruz. Eğitime destek veriyoruz bu şekilde. Öğrencilerimiz akın akın geliyor. Geldikleri zaman aileleriyle beraber de geliyorlar. Çok fazla bir kaybımız olmuyor aslında bakarsanız. Aile mutlu oluyor tabii çocuğu ödüllendirildiği zaman." dedi.



Can, proje için belirledikleri sürede 10 bin hamburgeri ikram edememeleri halinde, teşekkür belgesi alan öğrencileri de kampanyadan yararlanmayı düşündüklerini aktardı.



Ayrıca şehit ailelerine, askere sevk belgelerini alan gençlere ücretsiz yemek verdiklerini dile getiren Can, evli çiftlerinin ilk yemeklerinden de ücret almadıklarını ifade etti.



Can, 70 yaş üzeri evlilik yıl dönümlerinde ücretsiz yemek uygulamasının da olduğunu sözlerine ekledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Oyuncu Meltem Cumbul, Şişli'den Aday Olacağı Yönündeki Haberleri Yalanladı

Belediye Başkan Adayı, Seçimlere Sayılı Günler Kala Hayatını Kaybetti

Son Seçimde AK Parti'nin Aldığı Oyu Bilen Anket Şirketi, İstanbul İçin Araştırma Yaptı

Son Dakika! Silah Zoruyla Afganistan'a Kaçırılmak İstenen Rus Yolcu Uçağı, Acil İniş Yaptı