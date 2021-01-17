Takdir toplayan hareket! Belediye başkanı, eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi - Son Dakika

Makam aracını satıp elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, sık sık yaptığı yardımlar ve sosyal projelerle gündeme geliyor.

VATANDAŞIN KAPISINDAKİ KARI KÜREDİ

Hamza Şayir, bu sefer de eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi. Başkan Şayir o anları sosyal medya hesabından, "Bir komşumuzun kapı küreme işine yardımcı olmak güzeldi. Birlikte #YükselenŞehirDilovası" notuyla paylaştı.

BİRİKEN MAAŞINI ÖĞRENCİLERE BURS OLARAK DAĞITMIŞTI

Öte yandan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, seçildiği günden bu yana biriken maaşını öğrencilere burs olarak dağıtmıştı. Başkan Şayir, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Belediye olarak ilk önceliği eğitime desteğe veriyoruz. Çünkü gençlerimize değer veriyoruz. Dilovamızın eğitimin üzerinde yükselen şehir olacağını biliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.