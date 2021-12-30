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Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor - Son Dakika

Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor

30.12.2021 14:58

Dilovası Belediyesi'ne bağlı ekipler hayvanların soğuk kış aylarında aç kalmamaları için ağaçlar meyveler astı. O anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Hayvanların soğuk kış aylarında aç kalmamaları için ağaçlar meyveler asıyor, ecdadın geleneğini devam ettiriyoruz" açıklamalarında bulundu.

İmza attığı sosyal sorumluluk projeleri ile adından söz ettiren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, son olarak soğuk kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için kolları sıvadı.

"ECDADIN GELENEĞİNİ DEVAM ETTİRİYORUZ"

Belediye Başkanı Hamza Şayir'in talimatı ile harekete geçen ekipler, yiyecek sıkıntısı çeken hayvanlar için ilçedeki ormanlık alanlara meyve astı. O anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Şayir, "Gelecekten bugüne… Tıpkı dün olduğu gibi bugün de, Dilovamız'da; hayvanların soğuk kış aylarında aç kalmamaları için ağaçlara meyveler asıyor, ecdadın geleneğini devam ettiriyoruz. Aynı zamanda Osmanlı geleneği olan ağaçlara meyve asma geleneğini devam ettiriyoruz" notunu düştü. Başkan Şayir'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

ERDOĞAN DA VURGU YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Osmanlı'daki bu geleneğe vurgu yaparak "Osmanlı, ağaçlara meyveleri asarmış ki o hayvanlar gelsinler bu meyvelerden nasiplerini alsınlar" ifadelerini kullanmıştı.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Dilovası'nda Osmanlı geleneği yaşatılıyor! Hayvanların aç kalmamaları için ağaçlara meyveler asıldı
Dilovası'nda Osmanlı geleneği yaşatılıyor! Hayvanların aç kalmamaları için ağaçlara meyveler asıldı
Dilovası'nda Osmanlı geleneği yaşatılıyor! Hayvanların aç kalmamaları için ağaçlara meyveler asıldı
Dilovası'nda Osmanlı geleneği yaşatılıyor! Hayvanların aç kalmamaları için ağaçlara meyveler asıldı
Dilovası'nda Osmanlı geleneği yaşatılıyor! Hayvanların aç kalmamaları için ağaçlara meyveler asıldı
Dilovası'nda Osmanlı geleneği yaşatılıyor! Hayvanların aç kalmamaları için ağaçlara meyveler asıldı
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Sosyal Sorumluluk Projeleri, Hamza Şayir, Osmanlı, Medya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor - Son Dakika


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