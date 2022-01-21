Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere ücretsiz tıraş - Son Dakika

Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere ücretsiz tıraş

ADANA Adana'da bir erkek kuaförü, taktir ve teşekkür belgesi alan öğrencileri ücretsiz tıraş etti.

Eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşadı. Adana'da ise 460 bin 71 öğrenci karne aldı. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki erkek kuaförü Ercan Ocaklı da iş yerinin camına 'Karne hediyesi bizden', 'Taktir ve teşekkür belgesi alana tıraş ücretsiz' dövizleri asan Ocaklı, karnesini alıp gelen öğrencileri ücretsiz tıraş etti.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ercan Ocaklı, yıllardır bu geleneği devam ettirdiğini söyledi. Ocaklı, "Karne günleri öğrenciler büyük heyecan yaşıyor. Bizde onları mutlu etmek için yıllardır taktir ve teşekkür belgesi alan öğrencileri ücretsiz tıraş ediyoruz. Onların gözündeki mutluluğu görünce bende çok mutlu oluyorum" dedi.

Taktir belgesi alıp tıraş olmaya gelen Harun Öztürk ise uygulamayı çok beğendiğini söyledi.

Teşekkür belgesi alıp tıraş olmaya gelen Ahmet Hac Hamdol da ücretsiz tıraş olacağı mutlu olduğunu belirtti.

Taktir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere ücretsiz tıraş gün boyu devam edecek.