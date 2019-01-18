Takdir ve Teşekkür Belgesi Alan Öğrencilere Bedava Tıraş

Hakkari'de 10 yıldır erkek kuaförlüğü yapan Harun ve Reşit Kaya kardeşler, karne gününde takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencileri bedava tıraş etti.

Hakkari'de 10 yıldır erkek kuaförlüğü yapan Harun ve Reşit Kaya kardeşler, karne gününde takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencileri bedava tıraş etti.



Pehlivan Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde kuaförlük yapan Harun ve Reşit Kaya kardeşler, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısında takdir ve teşekkür alan başarılı öğrencileri ücretsiz tıraş etti. İş yeri sahibi Harun Kaya, öğrencilere ve eğitime katkı sunmak amacıyla takdir ve teşekkür alan öğrencileri bedava tıraş ettiklerini söyledi. Kaya, "Hakkari'de yaklaşık 10 yıldır kuaför dükkanım var. Dükkanın camına afiş asıp ve sosyal medya hesabında bunu paylaştım. Amacım bugün karne alan öğrencilere ve ailelerine maddi destekte bulunmakla birlikte öğrencilerin başarısına ortak olmaktı. Sabah saatlerinde başlayan kampanyamıza şimdiden 70 öğrenci geldi. Kampanyamız akşam saat 22.00'a kadar devam edecek. Başarılı öğrencilerimizi tekrardan tebrik ederken, öğretmenlerine de verdikleri eğitimden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Takdir belgesiyle tıraş olmaya gelen öğrencilerden Sinan Gür ise, takdir belgesini alır almaz bedava tıraş olmaya geldiğini ifade ederek, Harun ve Reşit ustalara teşekkür etti.



Hazan Bayhan isimli öğrenci de, bugün karnelerini aldıklarını ifade ederek, "Başarılı öğrencilere bedava tıraş kampanyasını duyduk ve arkadaşlarımla belgelerimizi alıp tıraş olmaya geldik" dedi. - HAKKARİ

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