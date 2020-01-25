Takdir ve teşekkürü ile gelen öğrenciye hamsi ikramı - Son Dakika

İZMİR'de balık restoranı işletmecisi Serkan Alak (30), takdir ya da teşekkür belgesi alan öğrencilere, karne hediyesi olarak bir porsiyon hamsi ikram ediyor.

Balçova ilçesindeki balık restoranı, okulların sömestir tatiline girmesiyle birlikte takdir ya da teşekkür belgesi alan ilkokul ve ortaokul öğrencilerini, karne hediyesi olarak bir porsiyon hamsi ile ödüllendiriyor. Öğrenciler için girişimde bulunmanın kendilerini çok mutlu ettiğini aktaran restoran işletmecisi Serkan Alak (30), "Bizim 'haftada 2 gün balık, ömür boyu sağlık' şeklinde bir sloganımız var. Öğrencilerimiz zaten ödülü almışlar, biz de onları hamsi ile ödüllendirmek istedik. Öğrencilerin ilgisi beklediğimizden çok daha fazla. Amacımız insanların balığa olan talebini arttırmak. Çocuklara balık alışkanlığını kazandırmak ve sağlıklı bireyler yetişmesine katkıda bulunmak" dedi.

Restorana gelen 8'inci sınıf öğrencisi Mert Yokuş (13), teşekkür belgesi aldığını söyleyerek, "Bence çok güzel bir uygulama olmuş. Teşekkür ya da takdir belgesi alan öğrenciler için çok güzel bir hediye. Öğrencilerin gelip balığı tatmasını ve bu kampanyadan yararlanmasını isterim" diye konuştu.

Takdir belgesi alan 5'inci sınıf öğrencisi İrem Kayhan (10) ise, "Hamsi gayet lezzetli. Öğrenciler için güzel bir karne hediyesi. Çok güzel bir uygulama" dedi.