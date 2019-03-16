Son Dakika Haberleri: Takeda Türkiye'nin Genel Müdürü Şeyda Atadan Memiş Oldu

Takeda Türkiye'nin Genel Müdürü Şeyda Atadan Memiş Oldu

1 saat önce

– Japonya merkezli dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden Takeda Türkiye'nin genel müdürlüğü görevine Şeyda Atadan Memiş atandı.

Takeda Türkiye'nin Genel Müdürü Şeyda Atadan Memiş Oldu, System.String[]
– Japonya merkezli dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden Takeda Türkiye'nin genel müdürlüğü görevine Şeyda Atadan Memiş atandı.

Takeda Türkiye'den yapılan açıklamada, "İlaç sektöründe Satış Pazarlama, İş Geliştirme ve İş Mükemmelliği alanlarında 17 yıllık deneyime sahip olan Şeyda Atadan Memiş, Takeda Türkiye'deki yeni görevine 1 Mart tarihinde başladı" denildi ve eklendi:

"Kariyerinde parenteral beslenme, medikal cihazlar ve hematoloji alanlarında farklı ürün portföyleriyle çalışan Şeyda Atadan Memiş, 2015 yılında Eczacıbaşı-Baxter/ Baxalta bölünmesi ile 2016 yılındaki Shire - Baxalta satın alma süreçlerini başarıyla yönetti. Şeyda Atadan Memiş, Shire İlaç bünyesinde EAMEA (Ortadoğu ve Afrika Gelişen Pazarlar) bölgesinde yapılan başarılı lansmanlara öncülük etti ve 2018 yılında Shire Türkiye'de Genel Müdür Vekili olarak görev yaptı." (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:28 Kaynak: DHA

Ekonomi
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