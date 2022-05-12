Takı kavgasında 4 kişiyi yaraladı, 'Yere ateş ettim' dedi - Son Dakika
Üye Girişi

Takı kavgasında 4 kişiyi yaraladı, 'Yere ateş ettim' dedi

12.05.2022 10:01
Takı kavgasında 4 kişiyi yaraladı, 'Yere ateş ettim' dedi

TRABZON'da, 8 ay önce doktor kızı Burcu Bulut Keleş ile meslektaşı Ümit Keleş'in düğününde çıkan takı tartışması sırasında tabancayla damat ve kız kardeşi ile dünürlerini yaralayan tutuklu Basri Bulut'un (50) tutuklu yargılanmasına devam edildi.

TRABZON'da, 8 ay önce doktor kızı Burcu Bulut Keleş ile meslektaşı Ümit Keleş'in düğününde çıkan takı tartışması sırasında tabancayla damat ve kız kardeşi ile dünürlerini yaralayan tutuklu Basri Bulut'un (50) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmada darbedildiğini öne süren Bulut, "Kendimi ve ailemi korumak amacıyla yere ateş ettim. Hedef gözetmedim" dedi. 

Olay, 25 Eylül 2021'de, 1 No'lu Bostancı Mahallesi Hasan Çavuş Sokak'ta meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde görevli Dr. Burcu Bulut Keleş ile meslektaşı Ümit Keleş, geçen yıl 11 Eylül'de evlendi. Düğünde takı paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Aynı gün konuyu kapatan aileler, 4 gün sonra yeniden bir araya geldi. Kastamonu'dan Trabzon'a gelen, gelinin babası emekli astsubay Basri Bulut, belinden çıkardığı tabancayla damadı Ümit Keleş ile babası Hasan (53) annesi Meryem (53) ve kız kardeşi Edanur (25) Keleş'i yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerince yakalanan Bulut, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

DOKTOR ÇİFTTEN BOŞANMA TALEBİOlayın ardından damadın ailesi, Basri Bulut ve kızı hakkında şikayetçi oldu. Doktor çift ise avukatları aracılığıyla karşılıklı tazminat talebinde bulunup, boşanmak için aile mahkemesine başvurdu.Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık tarafından iddianame hazırlandı. Trabzon 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; tutuklu sanık Basri Bulut'un 'silahlı nitelikli kasten yaralama' suçundan, kızı Burcu Bulut Keleş'in ise 'azmettirmek' suçundan 8 yıla kadar hapsi istendi.'KORUMAK AMACIYLA YERE ATEŞ ETTİM'Trabzon 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2'nci kez hakim karşısına çıkan Basri Bulut ile kızı Burcu Bulut Keleş'in yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan Basri Bulut, kızıyla darbedildiklerini öne sürdü.Müşteki aile fertleri de savunmalarında suçtan kurtulmak olarak değerlendirdikleri darp iddiasını reddetti.Tutuklu sanık Basri Bulut, "Olay sırasında damadın kız kardeşi ve annesi kızıma saldırması üzerine beylik tabancasıyla dağılmaları için birkaç el ateş ettim. Kızımla darbedildik. Kendimi ve ailemi korumak amacıyla yere ateş ettim. Hedef gözetmedim" diyerek kendisini savundu.Burcu Bulut Keleş de savunmasında, eşinin kız kardeşinin kendisine saldırması sonucu kavga çıktığını, müdahale eden babasının, kendisini kurtarma refleksi gösterdiğini öne sürdü.'VUR HEPSİNİ' DİYE BAĞIRMIŞMüşteki aile fertlerinden Meryem Keleş ise Burcu Bulut Keleş'in babasına "Vur, hepsini" diye bağırdığını öne sürerek, "Bana saldıran Burcu saçlarımdan tutarak babasının önüne atıp, beni de vurmasını söyledi. Basri Bulut, bacaklarıma ateş etti" dedi.

Cumhuriyet savcısı ve avukatların beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


Takı kavgasında 4 kişiyi yaraladı, 'Yere ateş ettim' dedi
Takı kavgasında 4 kişiyi yaraladı, 'Yere ateş ettim' dedi
Takı kavgasında 4 kişiyi yaraladı, 'Yere ateş ettim' dedi
Takı kavgasında 4 kişiyi yaraladı, 'Yere ateş ettim' dedi
Takı kavgasında 4 kişiyi yaraladı, 'Yere ateş ettim' dedi
Takı kavgasında 4 kişiyi yaraladı, 'Yere ateş ettim' dedi
Takı kavgasında 4 kişiyi yaraladı, 'Yere ateş ettim' dedi
Takı kavgasında 4 kişiyi yaraladı, 'Yere ateş ettim' dedi
Takı kavgasında 4 kişiyi yaraladı, 'Yere ateş ettim' dedi
YORUMLAR
500
Çatalzeytin'de geçici köprüsü yıkılan köy yolu yeniden ulaşıma açıldı Çatalzeytin'de geçici köprüsü yıkılan köy yolu yeniden ulaşıma açıldı Kastamonu Belediyesi'nde hizmet içi eğitim seminerleri devam ediyor Kastamonu Belediyesi'nde hizmet içi eğitim seminerleri devam ediyor TAKI KAVGASINDA 4 KİŞİYİ YARALADI, 'YERE ATEŞ ETTİM' DEDİ TAKI KAVGASINDA 4 KİŞİYİ YARALADI, 'YERE ATEŞ ETTİM' DEDİ

KTÜ Farabi Hastanesi, Burcu Bulut, Kastamonu, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Takı kavgasında 4 kişiyi yaraladı, 'Yere ateş ettim' dedi - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'a yeniden tutuklama kararı
16:34 Nagehan Alçı'dan beklenmedik Canan Kaftancıoğlu sözleri: Bu rezaleti kabul etmiyorum
16:23 Kaftancıoğlu kararından sonra Meclis'te koltuklar boşaldı: TBMM tatile girebilir
16:20 İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na destek: Başkanımızın yanındayım!
16:17 Tether'de düşüş paniği: CTO'dan açıklama geldi
16:16 Ayşegül Aldinç ve Bige Önal'dan MHP'li vekil Ahmet Çakar'a "Melis Sezen" tepkisi
16:14 CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek: Ne Kaftancıoğlu, ne de biz bir santim geri adım atmayacağız
16:13 Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepkiler büyüyor! CHP Gençlik Kolları'ndan çağrı: Tüm gençlik örgütünü il başkanlığına çağırıyoruz
15:49 "Kaşıkçı Elması çalındı" iddiasını yalanlayan Milli Saraylar'ın yayınladığı fotoğrafı eski çıktı
15:43 Canan Kaftancıoğlu hangi iddialarla ceza aldı: İşte davaların ayrıntıları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 16:51:50. #1.13#
SON DAKİKA: Takı kavgasında 4 kişiyi yaraladı, 'Yere ateş ettim' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement