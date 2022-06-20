Son dakika haber: Çeyrek yarım takı kavgasında karısını öldürme şüphesiyle tutuklandı

Çeyrek yarım takı kavgasında karısını öldürme şüphesiyle tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'de dün iki aile arasında çıkan 'Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?' kavgasında 2 kişi yaralanırken bir kadın ise hayatını kaybetmişti. Olayda ölen kadının kocası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçen hafta iki aile arasında Kandıra'daki bir düğünde takı meselesi sebebiyle tartışma yaşandı. İki grup arasındaki gerginlik, daha sonra husumete dönüştü. Gruplar arasındaki husumetin büyümesi üzerine T.Ö. ve T.D. adlı iki kuzen, dün akşam saatlerde karşı tarafın yaşadığı eve geldi. Gruplar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. T.Ö. ve T.D., diğer aileden de Gülten Şencan yaralandı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 42 yaşındaki Gülten Şencan, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 2 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili ölen Gülten Şencan'ın Kocası Y. Şencan ve H.Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye çıkarılan sanıklardan H.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, koca Y. Şencan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.