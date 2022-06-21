Takı kavgasında öldürülen kadın defnedildi - Son Dakika
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Takı kavgasında öldürülen kadın defnedildi

21.06.2022 14:01
Takı kavgasında öldürülen kadın defnedildi

Kocaeli'de iki aile arasında takı meselesi yüzünden çıkan kavgada silahla vurularak öldürülen kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'de iki aile arasında takı meselesi yüzünden çıkan kavgada silahla vurularak öldürülen kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 19 Haziran pazar günü Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçen hafta iki aile arasında Kandıra'daki bir düğünde 'Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?' meselesi sebebiyle tartışma yaşandı. İki grup arasındaki gerginlik, daha sonra husumete dönüştü. Gruplar arasındaki husumetin büyümesi üzerine T.Ö. ve T.D. adlı iki kuzen, 19 Haziran pazar günü akşam saatlerinde karşı tarafın evine geldi. İki grubun da birbirlerine silahla ateş etmesi sebebiyle T.Ö. ve T.D. ile diğer aileden Gülten Şencan (42) yaralandı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gülten Şencan hayatını kaybederken, diğer 2 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olaya ilişkin Gülşen Şencan'ın kocası Y.Ş. ve H.Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye çıkarılan şüphelilerden H.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, koca Y.Ş. ise eşini öldürme şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gülten Şencan'ın cenazesi, Esentepe Ulu Cami'nde kılınan namazın ardından İlimtepe Mezarlığına defnedildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Esentepe, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Takı kavgasında öldürülen kadın defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Takı kavgasında öldürülen kadın defnedildi - Son Dakika
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