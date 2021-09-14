Takı sektörünün kalbi burada atıyor

Kahramanmaraş Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, takı üretiminin merkezi konumunda faaliyetlerine başladı

Kahramanmaraş Altın, Gümüş ve Kıymetli Maden İmalatçıları İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hacı Mustafa Öz:

"Biz direk buradan direk yurt dışına açılmanın programlarını yapıyoruz"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, 7 bin kişiye istihdam sağlayacak Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi takı üretiminin merkezi konumunda faaliyetlerine başladı.

İstanbul'dan sonra takı üretiminde ikinci sırada bulunan Kahramanmaraş'ta, kuyumcu atölyelerinin bir araya geldiği 107 bin metrekarelik kapalı alana sahip Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi'nin resmi açılışı geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreniyle gerçekleştirilmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 350 milyon liralık yatırımı ve Kahramanmaraş Kuyumcular Odası'nın da katkılarıyla yapımı tamamlanan merkezde, 360 iş yeri faaliyet gösterecek. 7 bin kişiye istihdam sağlayacak sitede, 800 araçlı konaklama, toplantı salonu, otopark, lokanta, market gibi iş yerleri hizmet sunacak. İçerisinde Ar-Ge yapılan ve modern tesisleri barındıran sitede, gemoloji laboratuvarı ve darphane onaylı ayar evi de bulunuyor.

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, sitenin hizmete girmesiyle beraber teknoloji ve sanatı birleştirerek Kahramanmaraş'tan direk dünyaya altın ve mücevher ihracatını başlatacaklarını söyledi. Öz, "Sitemizi 2021 yılında tamamladık. Geçmişten beri var olan kuyumculuğu geleneksel halden, modern hale çevirmek için böyle bir alt yapı ve donanıma ihtiyaç vardı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da uygun gördü. Çok katlı AVM türünde sanayi sitesi Türkiye'de bir ilk oldu. İçeride 325 tane kuyumcu imalatçısı toplamda da 360 iş yeri bulunuyor. Özel güvenlikli tesis, 800 araçlı kapalı otopark, bin kişilik toplantı salonumuz, 30 yataklı misafirhanemiz ve idari kısmımız. Avrupa Birliği ile rekabetçi sektörler ile yürüttüğümüz laboratuvarımız bulunuyor. Özelikle altın üretiminde mücevher üretimine geçilişin destekleyici bir proje. Hedefimiz hem istihdamı artırmak, hem teknolojiyi geliştirmek, hem de kentimize vizyon katmaktı. Hedeflerimizden biri de firmalarımıza ihracat yapabilmeleri adına teknik desteği de verebilmek. Biz direk buradan direk yurt dışına açılmanın programlarını yapıyoruz" dedi.

İstanbul'dan sonra Türkiye'nin altın ve mücevher sektöründe en yüksek iş gücü ve üretim kapasitesine sahip şehirde, yaklaşık 700 atölye faaliyet gösteriyor.