Üye Girişi
Takı sektörünün kalbi burada atıyor - Son Dakika

Takı sektörünün kalbi burada atıyor

14.09.2021 13:36

Takı sektörünün kalbi burada atıyor Kahramanmaraş Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, takı üretiminin merkezi konumunda faaliyetlerine başladı Kahramanmaraş Altın, Gümüş ve Kıymetli Maden İmalatçıları İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hacı Mustafa Öz: "Biz...

Takı sektörünün kalbi burada atıyor

Kahramanmaraş Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, takı üretiminin merkezi konumunda faaliyetlerine başladı

Kahramanmaraş Altın, Gümüş ve Kıymetli Maden İmalatçıları İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hacı Mustafa Öz:

"Biz direk buradan direk yurt dışına açılmanın programlarını yapıyoruz"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, 7 bin kişiye istihdam sağlayacak Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi takı üretiminin merkezi konumunda faaliyetlerine başladı.

İstanbul'dan sonra takı üretiminde ikinci sırada bulunan Kahramanmaraş'ta, kuyumcu atölyelerinin bir araya geldiği 107 bin metrekarelik kapalı alana sahip Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi'nin resmi açılışı geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreniyle gerçekleştirilmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 350 milyon liralık yatırımı ve Kahramanmaraş Kuyumcular Odası'nın da katkılarıyla yapımı tamamlanan merkezde, 360 iş yeri faaliyet gösterecek. 7 bin kişiye istihdam sağlayacak sitede, 800 araçlı konaklama, toplantı salonu, otopark, lokanta, market gibi iş yerleri hizmet sunacak. İçerisinde Ar-Ge yapılan ve modern tesisleri barındıran sitede, gemoloji laboratuvarı ve darphane onaylı ayar evi de bulunuyor.

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, sitenin hizmete girmesiyle beraber teknoloji ve sanatı birleştirerek Kahramanmaraş'tan direk dünyaya altın ve mücevher ihracatını başlatacaklarını söyledi. Öz, "Sitemizi 2021 yılında tamamladık. Geçmişten beri var olan kuyumculuğu geleneksel halden, modern hale çevirmek için böyle bir alt yapı ve donanıma ihtiyaç vardı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da uygun gördü. Çok katlı AVM türünde sanayi sitesi Türkiye'de bir ilk oldu. İçeride 325 tane kuyumcu imalatçısı toplamda da 360 iş yeri bulunuyor. Özel güvenlikli tesis, 800 araçlı kapalı otopark, bin kişilik toplantı salonumuz, 30 yataklı misafirhanemiz ve idari kısmımız. Avrupa Birliği ile rekabetçi sektörler ile yürüttüğümüz laboratuvarımız bulunuyor. Özelikle altın üretiminde mücevher üretimine geçilişin destekleyici bir proje. Hedefimiz hem istihdamı artırmak, hem teknolojiyi geliştirmek, hem de kentimize vizyon katmaktı. Hedeflerimizden biri de firmalarımıza ihracat yapabilmeleri adına teknik desteği de verebilmek. Biz direk buradan direk yurt dışına açılmanın programlarını yapıyoruz" dedi.

İstanbul'dan sonra Türkiye'nin altın ve mücevher sektöründe en yüksek iş gücü ve üretim kapasitesine sahip şehirde, yaklaşık 700 atölye faaliyet gösteriyor.

Takı sektörünün kalbi burada atıyor
Takı sektörünün kalbi burada atıyor
Takı sektörünün kalbi burada atıyor
Takı sektörünün kalbi burada atıyor
Takı sektörünün kalbi burada atıyor
Takı sektörünün kalbi burada atıyor
Takı sektörünün kalbi burada atıyor
Takı sektörünün kalbi burada atıyor
Takı sektörünün kalbi burada atıyor
Takı sektörünün kalbi burada atıyor
Takı sektörünün kalbi burada atıyor
Takı sektörünün kalbi burada atıyor
Takı sektörünün kalbi burada atıyor
Takı sektörünün kalbi burada atıyor
Takı sektörünün kalbi burada atıyor
Takı sektörünün kalbi burada atıyor
Takı sektörünün kalbi burada atıyor
Takı sektörünün kalbi burada atıyor

Kahramanmaraş, İstihdam, İstanbul, Kuyumcu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Takı sektörünün kalbi burada atıyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Büyümede salgın öncesi dönemin bile üzerine çıktık 14:28 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Büyümede salgın öncesi dönemin bile üzerine çıktık Simit satar gibi veresiye altın satıyor! 40 yıllık seyyar sarraf, görenleri şaşkına çevirdi 14:20 Simit satar gibi veresiye altın satıyor! 40 yıllık seyyar sarraf, görenleri şaşkına çevirdi Hayvan yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 9 yaralı 14:03 Hayvan yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 9 yaralı
2 haftadır eve gitmeyen genç, abisi tarafından dövülerek araca bindirildi 13:55 2 haftadır eve gitmeyen genç, abisi tarafından dövülerek araca bindirildi Milli Takımın yeni hocası için güçlü bir isim ortaya atıldı! Alman teknik adam Stefan Kuntz, görüşme için İstanbul'a geldi 13:51 Milli Takımın yeni hocası için güçlü bir isim ortaya atıldı! Alman teknik adam Stefan Kuntz, görüşme için İstanbul'a geldi NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı 13:31 NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı
Piknik alanında bir anda yere yığıldı! Ölümü şüpheli bulundu 12:49 Piknik alanında bir anda yere yığıldı! Ölümü şüpheli bulundu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız 11:37 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız

Son Dakika Haberleri
14:28 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Büyümede salgın öncesi dönemin bile üzerine çıktık
14:21 Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı
14:10 Sakatlık yaşayan Arda Turan'ın durumu tahmin edilenden çok daha ciddi
14:03 Hayvan yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 9 yaralı
13:56 Müge Anlı'ya "Konukları reyting için tutuyorsunuz" diyen avukata göz kırpmalı cevap geldi
13:51 Rusya Devlet Başkanı Putin, önlemini aldı! Yakın çevresinde tespit edilen korona vakaları sebebiyle karantinaya girdi
13:50 Milli Takımın yeni hocası için güçlü bir isim ortaya atıldı! Alman teknik adam Stefan Kuntz, görüşme için İstanbul'a geldi
13:38 UEFA, F.enerbahçe'nin tepki gösterdiği Halis Özkahya'ya kritik maçı verdi
13:30 NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı
13:20 Dortmund'un Beşiktaş maçı kamp kadrosunda 6 dikkat çeken eksik var
Yabancı oyuncu sınırı getiren TFF'nin yabancı hoca tercihi ortalığı karıştırdı! Kamuoyu ikiye bölündü Yabancı oyuncu sınırı getiren TFF'nin yabancı hoca tercihi ortalığı karıştırdı! Kamuoyu ikiye bölündü         
14:32
Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı         
14:21
Sakatlık yaşayan Arda Turan'ın durumu tahmin edilenden çok daha ciddi Sakatlık yaşayan Arda Turan'ın durumu tahmin edilenden çok daha ciddi         
14:11
Müge Anlı'ya Müge Anlı'ya "Konukları reyting için tutuyorsunuz" diyen avukata göz kırpmalı cevap geldi         
13:57
Rusya Devlet Başkanı Putin, önlemini aldı! Yakın çevresinde tespit edilen korona vakaları sebebiyle karantinaya girdi Rusya Devlet Başkanı Putin, önlemini aldı! Yakın çevresinde tespit edilen korona vakaları sebebiyle karantinaya girdi         
13:52
Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm         
13:37
Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk hakim karşısında! Mahkemenin, şikayetini geri çeken vatandaşı ikna çabası boşa çıktı Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk hakim karşısında! Mahkemenin, şikayetini geri çeken vatandaşı ikna çabası boşa çıktı         
12:56
İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı         
12:24
Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı         
11:36
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer alacak Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer alacak         
11:23
Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinde denetim yaparak bir rapor hazırlandı: 21 yangın söndürme uçağından 15'i gayri faal durumda Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinde denetim yaparak bir rapor hazırlandı: 21 yangın söndürme uçağından 15'i gayri faal durumda         
11:22
Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti         
11:11
Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi         
10:38
Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı         
09:45
Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı         
09:31
Son anketin sonuçları paylaşıldı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu Son anketin sonuçları paylaşıldı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu         
07:36
Doktoru, önlüğündeki spermler ele verdi! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi Doktoru, önlüğündeki spermler ele verdi! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi         
19:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2021 14:37:36. #1.12#
SON DAKİKA: Takı sektörünün kalbi burada atıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement