Takı takmak isteyenlerin yeni gözdesi yarım gram altın - Son Dakika

Takı takmak isteyenlerin yeni gözdesi yarım gram altın

Altın fiyatlarında meydana gelen artışlar, düğünlerde takı takmak isteyen vatandaşların gram altının yanı sıra, yarım gram altına rağbetini arttırdı.

Takı takmak isteyenlerin yeni gözdesi yarım gram altın, System.String[]

Altın fiyatlarında meydana gelen artışlar, düğünlerde takı takmak isteyen vatandaşların gram altının yanı sıra, yarım gram altına rağbetini arttırdı. Kocaeli'de bulunan kuyumcu mağazaları işletmecileri ise fiyatların yükselmesi nedeni ile düşük ayardaki altınların da vitrinlerde yerini aldığını söyledi.


Altın fiyatlarında yaşanan gelen artışlar sonrasında vatandaşların gözdesi gram altın oldu. Kocaeli'de 411 TL'den satılan gram altın ve 220 TL'ye kuyumcu mağazalarında vitrinlerde yerini alan yarım gram altın, vatandaşlara yoğun ilgi gösteriyor. 675 TL'ye satılan çeyrek altının fiyatını yüksek bulan vatandaşlar, düğünlerde takı takmak için gram ve yarım gram altınlara yönleniyor. Fiyatların yükselmesi nedeni ile düşük ayardaki altınlarda vitrinlerde yerini almaya başladı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Kuyumcular Çarşısı esnafı ise takı için yapılan alışverişlerde gram ve yarım gram altınların tercih edildiğini belirterek, altın fiyatlarında yaşanan artışın yatırımcıları altına yönlendirdiğini söyledi.


"Gram ve yarım gram altınlara rağbet var"


İnsanların gramajı düşük ürünlere daha çok ilgi göstermeye başladığını ifade eden kuyumcu mağazası işletmecisi Yasin Mehmet Eryılmaz, "Artışlar devam ediyor. Altının şu andaki fiyatı da yüksek. Pandemi sürecinde dükkanlar kapalıydı. Düğünler de ertelendi. 1 Temmuz itibari ile düğün sezonunun açılmasıyla da bizim işlerimiz de açıldı. Ama altın fiyatları pandemiden önceki sürece göre arttı. Altın fiyatlarının yıl başına doğru daha çok artacağı konuşuluyor. Ama düğün yapacak olanlar mecbur olarak altın alıyor. Ama alacak olanlar 5 alacağına 3 alıyor. Düğünlerde para takılması yasak olduğu için gram ve yarım gram altınlara rağbet var. Ama düğünlerde yine bilezik alınıyor. Daha çok hafif tarzdaki ürünlere yönlenmiş durumdalar" dedi.


"Eskiden vitrinlerde 8 ayar altın çok bulundurulmazken şimdi 8 ayar ürünler mevcut"


Fiyatların yükselmesi nedeni ile düşük ayar altınların da vitrinlerde erini aldığını belirten bir diğer işletmeci Mehmet Mamik ise, "Fiyatlar yükseldi. Fiyatların yükselmesi kuyumcu esnafını olumsuz etkiledi. İnsanların alım gücü düştüğü için bozdurmaya ilgi gösteriyorlar. Alımdan daha çok bozdurma var. Süreçte yatırımcılar alım yapıyor. Eskiden 10 kişi alım yapıyordu ise şimdi 3 kişi yapıyor. Düğünlerde insanlar altın almak zorundalar. Eskiden 14 ayar bir set 5 bin TL'yken şimdi 9-10 bin TL oldu. Bundan dolayı altının ayarını düşürmeye yol açıldı. Eskiden vitrinlerde 8 ayar altın çok bulundurulmazken şimdi 8 ayar ürünler mevcut" diye konuştu. - KOCAELİ

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 02:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Takı takmak isteyenlerin yeni gözdesi yarım gram altın - Son Dakika
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