Takı tasarım öğretmeninden kuyumcu ve vatandaşlara 'altında dolgu' uyarısı - Son Dakika

DÜZCE El Sanatları Eğitim Merkezi'nde kuyumculuk eğitmeni olarak görev yapan Murat Eren, vatandaşların çeyrek, yarım ve tam altın alırken dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Eren, bazı art niyetli kişilerin bu tür altınlara kulp takarken altını kestiklerini, yerine bakır ve bronz dolgu yaptıklarını söyledi.

Kuyumculuk eğitmeni Murat Eren, son dönemde altın fiyatlarının artış göstermesi nedeniyle yatırımlarını bundan yana kullanmaya başlayan vatandaşları altın alırken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Murat Eren, çeyrek, yarım ve tam altınlara kulp takan bazı art niyetli altın tamircilerinin kulp takacakları yeri üçgen biçiminde keserek bronz ya da bakırla doldurduklarını, kestikleri parçanın ise kendilerine kaldığını söyledi.

'ART NİYETLİ İNSANLAR VAR'Eren, altın ve gümüşe son dönemde ciddi anlamda yatırımlar olduğunu belirterek, "Vatandaşlar son dönemde altın ve gümüşe oldukça yönelmiş durumda. Vatandaşlarımız küçük birikimleriyle çeyrek ya da tam altın almaktalar. Bu çeyrek ve yarım altınları da hem yatırım amaçlı hem de bir aksesuar veya takı olarak kullanmak istedikleri için bunlara halkalar ekleyip birleştirmeler yapmak istiyorlar. Burada art niyetli bazı arkadaşlar bunu fırsata çevirip çeyrek, yarım ya da tam altınlara kulp takarken kulpun monte edileceği kısmını küçük üçgen şeklinde kesip almakta ve o boşluğa bronz, bakır ya da pirinçten kulplar takıp vatandaşları bir şekilde kandırmaktadırlar" dedi.'KÜÇÜK BİR PARÇA AMA SONUÇTA ALTIN BİR PARÇA'

Bu yöntem nedeniyle kuyumcuların da zarar ettiğini söyleyen Eren, "Aslında kuyumcu vitrinlerinin de zararı var. Güvenilirlikleri de zedeleniyor. Biz burada vatandaşlarımızı ve kuyumcuları uyarmak istiyoruz. Küçük bir parça ama sonuçta altın bir parça. Santim santim kesildiğinde gün sonunda bu arkadaşlar ciddi miktarda altın elde etmiş oluyorlar. Vatandaşlarımızın da altınlarında bu santimler eksik tartılıyor. Altınlarını satmak istediklerinde altınlarının gramajları eksik çıkıyor. Vatandaşlarımız ve kuyumcular dikkat etmeliler. Altına sıfır noktasından kulp takılır. Eğer halkalar çeyreğin içine girmişse demektir ki uçlarından kesilmiş ve burada paradan alınma söz konusu olmuştur" diye konuştu.