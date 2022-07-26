Davetlilerden Ali Şahin , "Oltu ve köylerinde gelin damada ilginç hediyeler takılırdı. Cağ kebap cağı ilk defa gördük şaşırdık, ama olsun. İlginç bir hediye olarak düğüne damgasını vurdu" dedi.

Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Takı töreninde damada cağ kebap cağı taktılar - Son Dakika

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