TAKI VE PİERCİNGLERİ ÇIKARMADAN SINAVA GİREMEDİ - Son Dakika

ÖĞRENCİLERİN yüksek eğitimlerinin kaderini belirleyeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başladı. Adaylar, sınav salonlarına sıkı aramadan geçirilerek alınırken, Avcılar'da piercing ve takıları ile gelen bir aday bunları çıkarmadan salona alınmadı. İki engelli aday da 2 dakika gecikme nedeniyle sınava giremedi.

Temel Yeterlik Testi (TYT) için sınava alınan adaylardan en geç saat 10.00'da ter dökecekleri binalarda olması istendi. Görevliler sık sık kalan dakikaları hatırlatarak dışarıda kimsenin kalmaması için uyarılarda bulundu. Avcılar'da aralarında tel örgülü bir duvar bulunan iki ayrı sokaktan girişi bulunan Abdulkadir Uztürk İlkokulu ile Abdülkadir Uztürk Ortaokulu'nu karıştıran adaylar koşarak diğer binaya yetişmeye çalıştı. Abdulkadir Uztürk Ortaokulu'na gelen bir adaydan üzerindeki kolye, küpe ve piercinleri çıkarması istendi. Koşarak okul kantinine giderek bunları bırakmak isteyen genç kız piercingleri çıkaramadı. Tekrar binanın önüne gelen adaya bir kadın görevli yardım ederek bunları çıkartmasını sağladı. Genç kız tekrar bunları emanet olarak bırakacağı yere götürdü.

Aynı bölgede bulunan engelli adayların alındığı Sabancı 50'nci Yıl Anadolu Lisesi'ne kapıların kapatılmasından 2 dakika sonra gelen 2 aday içeri alınmayınca üzülerek buradan uzaklaşmak zorunda kaldı.