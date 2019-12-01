Son Dakika Haberleri: Takibe alınan otomobilden 161 şişe kaçak içki çıktı
Son Dakika Güncel Takibe alınan otomobilden 161 şişe kaçak içki çıktı - Son Dakika

Takibe alınan otomobilden 161 şişe kaçak içki çıktı

6 saat önce

Adana'da koltuk ve bagajında 161 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirilen otomobildeki iki kişi gözaltına alındı.

Adana'da koltuk ve bagajında 161 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirilen otomobildeki iki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 07 L 6858 plakalı otomobille kaçak ürün nakledileceğini belirledi.

Ekip, takibe alınan otomobili Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Çukurova ilçesi yakınında durdurdu.

Aramada aracın koltuk ve bagajında poşetlere doldurulmuş 161 şişe gümrük kaçağı içki bulundu.

Otomobildeki S.C. ve N.N. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Takibe alınan otomobilden 161 şişe kaçak içki çıktı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:01 Kaynak: AA
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