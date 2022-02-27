Takibe alınan otomobilden eroin çıktı - Son Dakika
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Takibe alınan otomobilden eroin çıktı

27.02.2022 23:54

Takibe alınan otomobilden eroin çıktı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde takibe alınarak durdurulan otomobilden eroin maddesi çıktı.

Takibe alınan otomobilden eroin çıktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde takibe alınarak durdurulan otomobilden eroin maddesi çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Muratlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 28 yaşındaki A.Ç. isimli şahsın kullandığı 27 ACL 090 plakalı araçla Mardin'in Kızıltepe ilçesinden aldığı uyuşturucuyu Ceylanpınar ilçesinde satmaya götürdüğü bilgisine ulaştı. Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ile aracı takibe alan ekipler, Kepez Kavşağında durdurdu. Araç içerisinde bulunan A.Ç., B.M., V.Ö. ve A.E.'nin yapılan üst aramalarında A.Ç. isimli şahsın üzerinden 15 gram eroin maddesi ile B.M. isimli şahsın üzerinden ise 1 gram eroin maddesi çıktı. Gözaltına alınan zanlılar jandarma karakoluna götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan A.Ç. Ceylanpınar Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Takibe alınan otomobilden eroin çıktı
Takibe alınan otomobilden eroin çıktı
Takibe alınan otomobilden eroin çıktı

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Ceylanpınar, Şanlıurfa, Hisarcık, Eroin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Takibe alınan otomobilden eroin çıktı - Son Dakika


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