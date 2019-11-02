Son Dakika Haberleri: Takibe düşen krediler yabancıların ilgisini çekiyor
Son Dakika Ekonomi Takibe düşen krediler yabancıların ilgisini çekiyor

Takibe düşen krediler yabancıların ilgisini çekiyor

6 saat önce

Takibe düşen krediler yabancıların ilgisini çekiyor

Takibe düşen krediler yabancıların ilgisini çekiyor, System.String[]

Türk bankaların bilançolarında bulunan batık kredileri temizlemeyi kolaylaştırmak için hazırlanan düzenleme yabancı yatırımcıların da ilgisini artırıyor.


SC Lowy ve Houlihan Lokey varlık yönetim ve danışmanlık şirketleri 50 milyar dolara yaklaştığı tahmin edilen batık krediyle ilgilenen şirketlerden bazıları.

Euronews.com'da Görüntüle

Ekonomi

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:53 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz televizyon yıldızı Katie Price, sokakta sütyensiz gezerek estetikli göğüslerini sergiledi
93 Yaşındaki Mehmet Dede, camiye gitmek için bisiklet yaptı Esenyurt'ta günlük kiralık ev kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 15:14:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Takibe düşen krediler yabancıların ilgisini çekiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]