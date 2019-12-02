Takibe düşen krediler yabancıların ilgisini çekiyor

Türk bankaların bilançolarında bulunan batık kredileri temizlemeyi kolaylaştırmak için hazırlanan düzenleme yabancı yatırımcıların da ilgisini artırıyor.



SC Lowy ve Houlihan Lokey varlık yönetim ve danışmanlık şirketleri 50 milyar dolara yaklaştığı tahmin edilen batık krediyle ilgilenen şirketlerden bazıları.