Son Dakika Haberleri: Takibe düşen krediler yabancıların ilgisini çekiyor
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Takibe düşen krediler yabancıların ilgisini çekiyor

6 saat önce

Takibe düşen krediler yabancıların ilgisini çekiyor

Takibe düşen krediler yabancıların ilgisini çekiyor, System.String[]

Türk bankaların bilançolarında bulunan batık kredileri temizlemeyi kolaylaştırmak için hazırlanan düzenleme yabancı yatırımcıların da ilgisini artırıyor.


SC Lowy ve Houlihan Lokey varlık yönetim ve danışmanlık şirketleri 50 milyar dolara yaklaştığı tahmin edilen batık krediyle ilgilenen şirketlerden bazıları.

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Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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