Takıcıda deldirdiği kulağı hayatını kabusa çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Takıcıda deldirdiği kulağı hayatını kabusa çevirdi

14.10.2022 12:24

Takıcıda deldirdiği kulağı hayatını kabusa çevirdi Küpe taktırmak için kulağını deldiren genç kız, hastanelik oldu Lise öğrencisi Nil Göksu: "Hep ağlıyordum, uyuyamıyordum üç hafta okulumdan geri kaldım" Antalya'nın Serik ilçesinde lise öğrencisi 14 yaşındaki genç kız, kulağını deldirmek...

Takıcıda deldirdiği kulağı hayatını kabusa çevirdi

Küpe taktırmak için kulağını deldiren genç kız, hastanelik oldu

Lise öğrencisi Nil Göksu:

"Hep ağlıyordum, uyuyamıyordum üç hafta okulumdan geri kaldım"

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde lise öğrencisi 14 yaşındaki genç kız, kulağını deldirmek için takıcıya gitti. Burada tabancayla deldirdiği kulağı, bir kaç gün sonra enfeksiyon kaptı ve hastanelik oldu. 3 hafta okula gidemeyen lise öğrencisi Nil Göksu, "Günlerce ağladım, çok acı çektim" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Nil Göksu 3 hafta önce ilçede bulunan takıcıya giderek kulağını deldirdi. Genç kızın kulağı, bir kaç gün sonra enfeksiyon kaptı ve hastanelik oldu. Kızının kulağının kıkırdak bölümünden delindiği ve biraz daha geç kalınsa kalıcı şekil bozukluğu yaşayabileceğini belirten anne Fatma Göksu, "Kızım arkadaşıyla birlikte takıcıya gidip kulağını deldirmeye karar vermiş. Kulağını deldirmiş fakat çok büyük enfeksiyon kaptı. Kıkırdaktan tabancayla delinmemesi gerekiyormuş. Onun özel iğneleri varmış. Herkes bunu bu şekilde yapmıyormuş zaten. Tabancayla delindiği için kıkırdağı patlatmış. Bu yüzden kulağı enfeksiyon kaptı. Bir hafta boyunca tıp fakültesinde yatmak zorunda kaldı. Kızım okulundan kaldı, bizde işimizden oldu" dedi.

"Kulağı, aşağıya düşme tehlikesi oluşacaktı"

Bu tür işlemin basite alınmaması gerektiği konusunda aileleri uyaran anne Göksu, "En azından aile yanında olmadan böyle bir işlem yapılmasın. Bu konuda aileler bilinçlendirilsin. Bize göre çok basit bir şey kulağını deldirmiş ama, kızım çok acı çekti. İlk deldirdikten biraz akıntısı vardı ve daha sonra da her iki kulağında da şişkinlik oluştu. Tedavisi için Serik devlet hastanesi Kulak Burun Boğaz bölümüne gittik, Antalya tıp fakültesine sevk etti. Kulağı temizlendi, ilaç ve antibiyotik tedavisi uygulandı ancak bu kadar düzelebildi. Tedavi olmasa geç kalınsa, kulak deriden beslendiği için enfeksiyondan dolayı beslenemeyince kıkırdağın erimesi sonucu kulağı, aşağıya düşme tehlikesi oluşacaktı. Bizde onun görsel açıdan önemli olduğu için elimizden geleni yaptık" diye konuştu.

"Hep ağlıyordum, uyuyamıyordum"

Yaşadığı acı yüzünden geceleri uyuyamadığını ve 3 hafta okula gidemediğini belirten Nil Göksu ise, "Arkadaşlarımla kulağımızı deldirmek istedik. Sordum bir şey olur mu, kaç güne geçer diye. 'Bir şey olmaz iki güne geçer, suya değdirme birkaç gün kadar' dediler. Daha sonra benim ağrım oluştu. Anneme dedim, annem küpelerimi çıkardı. Kulağım çok ağrıyordu, şişmişti. Hep ağlıyordum, uyuyamıyordum üç hafta okulumdan geri kaldım" dedi.

YORUMLAR
500
Dilendirdiği karısından parayı alamayınca çocuğunun önünde tekme tokat dövdü Dilendirdiği karısından parayı alamayınca çocuğunun önünde tekme tokat dövdü Son dakika haberleri... Antalya merkezli 12 ilde hacker operasyonunda 23 şüpheli yakalandı Son dakika haberleri... Antalya merkezli 12 ilde hacker operasyonunda 23 şüpheli yakalandı Son dakika 3. sayfa: Hırsızların kestiği kablo orman yangınına neden oldu Son dakika 3. sayfa: Hırsızların kestiği kablo orman yangınına neden oldu
Kaynak: İHA

Antalya, Göksu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Takıcıda deldirdiği kulağı hayatını kabusa çevirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:42 Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu'na rakip çıktı! Prof. Dr. Mete Gündoğan adaylığını açıkladı
13:10 Selahattin Demirtaş, "kamu görevlisini hedef göstermek" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
12:56 Emniyet müdürüymüş gibi mekan sahibini dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalandılar
12:45 Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde grubu ikinci sırada tamamlarsa dünya devleriyle eşleşebilir
12:33 Arkadaşını öldürüp kuyuya atan sanıktan maktulün kızına akılalmaz sözler: Baban başka kadınlarla görüşüyor, AİDS olabilir
12:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret sözleri: Bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlık içerisindeyiz
12:03 Aziz Yıldırım'dan İYİ Parti'den milletvekili olacağı iddialarına yanıt geldi
12:05 Rusya'nın Türkiye'de doğal gaz merkezi kurma teklifine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bu iş için Trakya en önemli yer olarak görülüyor
11:32 Giresun'da ilginç görüntü! Kimse yaptığına bir anlam veremedi
11:08 Yükselişe geçen gram altın 995 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 14:19:32. #1.12#
SON DAKİKA: Takıcıda deldirdiği kulağı hayatını kabusa çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement