Takıcıda deldirdiği kulağı hayatını kabusa çevirdi - Son Dakika
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Takıcıda deldirdiği kulağı hayatını kabusa çevirdi

15.10.2022 00:57
Takıcıda deldirdiği kulağı hayatını kabusa çevirdi

Antalya'nın Serik ilçesinde lise öğrencisi genç kız, kulağını deldirmek için takıcıya gitti.

Antalya'nın Serik ilçesinde lise öğrencisi genç kız, kulağını deldirmek için takıcıya gitti. Genç kız, takıcıda tabancayla deldirdiği kulağı bir kaç gün sonra enfeksiyon kapınca hastanelik oldu. 3 hafta okula gidemeyen lise öğrencisi Nil Göksu, "Günlerce ağladım, çok acı çektim" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Nil Göksu (14), 3 hafta önce ilçede bulunan takıcıya giderek kulağını deldirdi. Genç kızın kulağı, birkaç gün sonra enfeksiyon kaptı ve hastanelik oldu. Kızının kulağının kıkırdak bölümünden delindiğini ve biraz daha geç kalınsa kalıcı şekil bozukluğu yaşayabileceğini belirten anne Fatma Göksu, "Kızım arkadaşıyla birlikte takıcıya gidip kulağını deldirmeye karar vermiş. Kulağını deldirmiş fakat çok büyük enfeksiyon kaptı. Kıkırdaktan tabancayla delinmemesi gerekiyormuş. Onun özel iğneleri varmış. Herkes bunu bu şekilde yapmıyormuş zaten. Tabancayla delindiği için kıkırdağı patlatmış. Bu yüzden kulağı enfeksiyon kaptı. Bir hafta boyunca tıp fakültesinde yatmak zorunda kaldı. Kızım okulundan kaldı, biz de işimizden olduk" dedi.

"Kulağının aşağıya düşme tehlikesi oluşacaktı"

Bu tür bir işlemin basite alınmaması gerektiği konusunda aileleri uyaran anne Göksu, "En azından aile yanında olmadan böyle bir işlem yapılmasın. Bu konuda aileler bilinçlendirilsin. Bize göre çok basit bir şey, kulağını deldirmiş ama kızım çok acı çekti. İlk deldirdiği zaman biraz akıntısı vardı ve daha sonra her iki kulağında da şişkinlik oluştu. Tedavisi için Serik Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Bölümüne gittik, Antalya Tıp Fakültesine sevk etti. Kulağı temizlendi, ilaç ve antibiyotik tedavisi uygulandı ancak bu kadar düzelebildi. Tedavi olmasa, geç kalınsa, kulak deriden beslendiği için enfeksiyondan dolayı beslenemeyince kıkırdağın erimesi sonucu kulağında aşağıya düşme tehlikesi oluşacaktı. Biz de görsel açıdan önemli olduğu için elimizden geleni yaptık" diye konuştu.

"Hep ağlıyordum, uyuyamıyordum"

Yaşadığı acı yüzünden geceleri uyuyamadığını ve 3 hafta okula gidemediğini belirten Nil Göksu ise, "Arkadaşlarımla kulağımızı deldirmek istedik. Sordum 'Bir şey olur mu, kaç güne geçer?' diye. 'Bir şey olmaz, iki güne geçer. Suya değdirme birkaç gün kadar' dediler. Daha sonra benim ağrım oluştu. Anneme dedim, annem küpelerimi çıkardı. Kulağım çok ağrıyordu, şişmişti. Hep ağlıyordum, uyuyamıyordum. Üç hafta okulumdan geri kaldım" şeklinde konuştu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, Göksu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Takıcıda deldirdiği kulağı hayatını kabusa çevirdi - Son Dakika

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