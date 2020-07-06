Takılar cansız mankenlere, tebrikler gelin ve damada - Son Dakika

Takılar cansız mankenlere, tebrikler gelin ve damada
Karabük'te korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan bir düğünde takılar cansız mankenlere takılırken, tebrikler gelin ile damada yapıldı.
Karabük'te korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan bir düğünde takılar cansız mankenlere takılırken, tebrikler gelin ile damada yapıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge doğrultusunda düğün salonları 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle yeniden hizmete girdi. Karabük'te de Yunus Emre ve Ezgi Uslanmaz çiftinin düğünü maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yapıldı. Davetliler salon girişinde cihaz ile ateş ölçümleri yapıldıktan sonra içeriye alındıktan sonra Uslanmaz çiftinin mutluluğuna ortak oldu. Gelin ve damadı tebrik eden davetliler takılarını ise korona virüs tedbirleri kapsamında gelinlik ve damatlık giydirilen cansız mankenlere taktı. Temas halinde bulunulmaması için yapılan uygulama düğüne katılanlar tarafından olumlu karşılandı. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:29 Kaynak: İHA
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