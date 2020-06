Takıldığı tellerden kurtulan ayı korku dolu anlara neden oldu - Son Dakika

Takıldığı tellerden kurtulan ayı korku dolu anlara neden oldu

BARTIN - Bartın'da takıldığı tellerden kurtulan ayı, o sırada kendisini görüntüleyen vatandaşlara saldırdı.

Bartın'ın Ulus ilçesi Çubuklu köyü yolu bölgesinde meydana gelen olayda, ormanlık alandaki tellere takılan ayıyı gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verilmesinin ardından vatandaşlar ekiplerin gelmesini beklemeye başladı. Bu sırada da ayıyı görüntülemeye başladı. Çıkan seslerden iyice ürken ayı bulunduğu yerden kurtularak vatandaşlara doğru koşmaya başladı.

Ayı daha sonra yönünü değiştirerek ormanlık alanda gözlerden kayboldu. Ayının vatandaşların üzerine koştuğu an, cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi.