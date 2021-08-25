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Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Maracao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı - Son Dakika

Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Maracao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı

25.08.2021 15:17

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Galatasaray-Giresunspor maçına sarı-kırmızılı futbolcu Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atması damga vurmuştu. Bu hareket sonrası kulüpte gözden düşen Brezilyalı savunmacının, Napoli'ye transfer olacağı öne sürüldü. Fatih Terim'in onay vermesi durumunda Marcao, bu sezonu İtalyan devinde kiralık olarak geçirebilir.

Galatasaray'da Marcao, Giresunspor maçı oynandığı sırada takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırmış ve gündemin bir numaralı aktörü olmuştu. Sarı-kırmızılılar kadro dışı bıraktığı Brezilyalı savunmacı için Napoli'yle görüşmelerde sona geldi.

FATİH TERİM ONAY VERİRSE TAKIMDAN AYRILACAK

Sözcü'nün haberine göre; Marcao, İtalyan devi Napoli'yle anlaşmak üzere. Galatasaray ile Napoli yöneticilerinin yaptığı görüşmelerde satın alma opsiyonuyla kiralık konusunda el sıkışıldı. Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim'in onay vermesi halinde sambacı, bu sezonu Napoli'de kiralık olarak geçirecek.

Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Maracao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı

Kerem Aktürkoğlu, Giresunspor, Galatasaray, Marcao, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Maracao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı - Son Dakika Spor


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