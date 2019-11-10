Son Dakika Haberleri: Takım arkadaşları doktor ağabeylerini unutmadı
Son Dakika Spor Takım arkadaşları doktor ağabeylerini unutmadı

Takım arkadaşları doktor ağabeylerini unutmadı

7 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Muratlı Belediye Veteranları oyuncusu Dr. Hayri Bayram, vefat yıl dönümünde özlemle anıldı.

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Muratlı Belediye Veteranları oyuncusu Dr. Hayri Bayram, vefat yıl dönümünde özlemle anıldı.


Güler yüzü ve esprili kişiliği ile hafızalara kazınan Muratlı Belediye Veteranları oyuncusu 48 yaşındaki Dr. Hayri Bayram, 5 yıl önce Atatürk Stadyumu'nda katıldığı antrenman esnasında kalp krizi geçirmiş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.


Dr. Hayri Bayram'ı 5. ölüm yıl dönümünde takım arkadaşları mezarı başında andı. Muratlı İlçe Müftülüğü görevlisi İmam Dursun Çeliker tarafından dua okundu.


Mezarı başında 'Seni unutmayacağız doktor abi' yazılı pankartı açan takım arkadaşları ve sevenleri, Hayri Bayram'ı hayırla yad etti. - TEKİRDAĞ

Kalp Krizi, Tekirdağ, Muratlı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:13 Kaynak: İHA
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