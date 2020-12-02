Kaleye geçen stoper Erdin: "Kalecilik çok zormuş" - Son Dakika

Kaleye geçen stoper Erdin: "Kalecilik çok zormuş"

02.12.2020 22:38
Kaleye geçen stoper Erdin:

3. Lig 1. Grup mücadelesinde Belediye Derincespor karşısında korona virüs vakaları nedeniyle takımının kalesini koruyan ve 4 gol yiyen Antalya Kemersporlu stoper Erdin Üzer, kaleciliğin çok zor olduğunu söyledi.

3. Lig 1. Grup mücadelesinde Belediye Derincespor karşısında korona virüs vakaları nedeniyle takımının kalesini koruyan ve 4 gol yiyen Antalya Kemersporlu stoper Erdin Üzer, kaleciliğin çok zor olduğunu söyledi. Maçın ardından konuşan iki takımın teknik direktörleri ise sahada kaleci yerine stoper olmasının mücadeleyi etkilediği söylediler.

Misli.com 3. Lig 1. Grup 12. hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor, sahasında ağırladığı ve korona virüs vakaları nedeniyle kalesini stoper oyuncusu Erdin Üzer'in koruduğu Antalya Kemerspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından müsabakayı değerlendiren ev sahibi Belediye Derincespor Teknik Direktörü Bülent Baturman, "Son 2 haftadır da mağlup oluyoruz. Play-off hattından kopmamak için bugünkü maçı kazanmaktan başka çaremiz yoktu. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Eksikler mutlaka var. Play-off hattındaki takımlara puan olarak yaklaştık. Önümüzde lig arasına kadar 3 maç daha var. 3 haftadır olmayan 2 stoperimiz de oynayacak, bizim için çok önemli. Kalan maçlarda en az 7 puan alarak 22-23 puanla kapatmayı hedefliyoruz. Rakip kalede oyuncunun olması çok üzücü. Bunu da göz ardı etmeden kendimizi ona göre şekillendirdik. Gol pozisyonlarında kaleci olsaydı ne olurdu? Bana göre hiçbir fark olmazdı. Goller karşı karşıya ve penaltıdan" dedi.

Ligin ikinci yarısında daha avantajlı çalışma şanslarının olacağına değinen Baturman, Devre arasında yapılacak takviyeler ve kamp süreci de çok önemli. İkinci yarıyı şekillendireceğiz. 24 Aralık'ta son maçımızı oynayacağız. 3 gün izin vereceğiz. Yılın ilk günü antrenmanımızı yapıp tedbirli şekilde Antalya'ya 11-12 günlük kampa gideceğiz. Büyükşehir'in bize verdiği poligon tesisi hazırlansaydı, bazı planlarımızı ona göre uygulayacaktık ama olmadı. Federasyon o zamana kadar ne karar verir, ne şartlarda izin verir şuan soru işareti. Bütün takımlar aynı sıkıntıyı çekiyor. Toplumumuzun çok duyarlı olma mecburiyeti var. En çok acınacak olanlar kendini koruyanlar, günahsızlar. Takım olarak sezon başında sıkıntı yaşadık. Ondan beri Allah'a şükür her şey sağlıklı gidiyor. Oyuncularımız da antrenmandan eve- evden antrenmana hareket ediyor. Kendi açımızdan inşallah süreci böyle olumlu götürürüz. Ülkemiz açısından da insanlar daha akıllı olmak zorunda" diye konuştu.

"MAÇIN GENELİNDE İYİ OYNADIK"

Maçı ve kaleye geçen stoper Erdin'in performansını değerlendiren Antalya Kemerspor Teknik Direktörü Tuğrul Metin ise, "Çok erken gol yedik. Beklemiyorduk. Maça kötü başlamadık. Bence ilk gol hakem hatası. Golden önceki faul verilseydi golü yemezdik. Maçın genelinde iyi oynadık. Rakibimizden daha çok pozisyona girdik. Vurduğumuz toplar girmedi, biraz da şanssızlık. Covid-19 sahadaki oyunu ve sahaya çıkacak kadroları çok etkiliyor. 1 kalecimiz sakattı, 2 kalecimiz de korona oldu. Sakatların yanı sıra cezalımız da vardı. Eksik kadroyla geldik. Stoperimizi korona yüzünden kaleci olarak oynatmak zorunda kaldık. İlk kez kaleye geçti. Yapacağı bir şey yok çocuğun. Performansından memnundum. Bu kadar iyi oynarken kalecimiz olsaydı daha farklı olurdu, Stoper sahada olsaydı ve iyi bir kaleciyle oynasaydık bu golleri yemeyebilirdik. Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü maçına da büyük ihtimal Erdin ile çıkacağız. Haftayı kaleci antrenmanıyla geçirecek" şeklinde konuştu.

"KALECİLİK ÇOK ZORMUŞ"

4-1 mağlup oldukları Belediye Derincespor maçında oyunun başından sonuna kadar kaleyi korumaya çalıştığını belirten Antalya Kemersporlu stoper Erdin Üzer de, "Kalecilik çok zormuş. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Kalecimiz olsa skor böyle olmayabilirdi. Ben kendi bölgemde oynasam ve kalecimiz olsaydı çok daha farklı bir maç olurdu" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaleye geçen stoper Erdin: Kalecilik çok zormuş
Kaleye geçen stoper Erdin: Kalecilik çok zormuş
Kaleye geçen stoper Erdin: Kalecilik çok zormuş
Kaleye geçen stoper Erdin: Kalecilik çok zormuş
Kaleye geçen stoper Erdin: Kalecilik çok zormuş
Kaleye geçen stoper Erdin: Kalecilik çok zormuş

Koronavirüs, Derincespor, Antalya, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kaleye geçen stoper Erdin: 'Kalecilik çok zormuş' - Son Dakika Spor


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