Takım elbise alana ikincisi bedava - Son Dakika

Takım elbise alana ikincisi bedava

Yeni sezon ürünlerinde teknolojiyle tasarımı buluşturan Kiğılı, şıklığı ve konforu bir arada yaşatan, terletmeyen, ütü gerektirmeyen nanoteknoloji ile doğal kumaş ferahlığı yaşatan ürünler ile hayatınızı kolaylaştırıyor.

Yeni sezon ürünlerinde teknolojiyle tasarımı buluşturan Kiğılı, şıklığı ve konforu bir arada yaşatan, terletmeyen, ütü gerektirmeyen nanoteknoloji ile doğal kumaş ferahlığı yaşatan ürünler ile hayatınızı kolaylaştırıyor.

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Erkek giyimin vazgeçilmez unsuru olan takım elbiseye yaptığı inovatif dokunuşlarla şehirli erkeğin kalbini kazanan Kiğılı, şimdi 1 takım elbise alana 2. takım elbise bedava kampanyası başlattı.


Şıklık ve konfor bir arada


Yaz ayları, şıklığından ve rahatından taviz vermek istemeyen erkekler için çok daha konforlu geçecek. Kiğılı'ın yeni sezon hit parçalarından oluşan yumuşak dokulu nefes alma özelliğine sahip gömlekleri ve farklı alanlara uyum sağlayabilen kanvas pantolonları gün boyu şıklığın yanı sıra konforu da garantiliyor. Kiğılı, hem şıklığından hem de konforundan vazgeçemeyen şehirli erkeği gün boyu yalnız bırakmıyor. - İSTANBUL

KİĞILI GİYİM TİC AŞ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 15:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Takım elbise alana ikincisi bedava - Son Dakika
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20:31
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20:29
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