Takım elbise çaldıktan sonra otostop çektiği polise yakalanan hırsız 5,5 bin TL'lik zarar vermiş - Son Dakika

Takım elbise çaldıktan sonra otostop çektiği polise yakalanan hırsız 5,5 bin TL'lik zarar vermiş

SAMSUN - Samsun'da gece saatlerinde 2 adet takım elbise çalıp, otostop çektiği polis tarafından yakalanan hırsızın iş yerinde toplamda 5 bin 500 TL maddi zarara yol açtığı ortaya çıktı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir konfeksiyon mağazasında gece 02.30 sıralarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy polisi gece devriye gezerken S.Ç.'ye ait konfeksiyon mağazasının camının taşla kırılmış olduğunu görünce iş yeri sahibine telefonla ulaşıp bilgi verdi. Güvenlik kamerası görüntüleri izlendiğinde 2 adet takım elbisenin çalındığını tespit etti.

Hırsız güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri hırsızın eşkalini telsizle ekiplere bildirdi. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yeri polisi kendi ekip araçları ile geri dönerken saat 04.00 sıralarında Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir kişinin otostop çektiğini görünce çaldığı takım elbiseyi üzerine giyen hırsızlık şüphelisini çaldığı kıyafetten tanıyarak durup aracına alarak yakaladı.

Tekkeköy polisine teslim edilen şüphelinin 16 yaşındaki T.B. olduğu tespit edildi. Yüzde 90 konuşma özürlü olduğu öğrenilen T.B., yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Olayda ilgili soruşturma devam ederken, hırsızın iş yerinden 250 TL değerinde 2 takım elbise çaldığı ve 5 bin TL değerindeki 5x3 metre ebadında 5 mm camı kırdığı anlaşıldı.

Kendi bedenine göre takım elbiseleri seçip çaldı

Kameraya yansıyan hırsızlık görüntülerinde T.B.'nin çaldığı takım elbiselerin önce bedenine daha sonra da renklerine bakarak aldığı anlaşıldı. İş yeri sahibi, hırsız hakkında Tekkeköy Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.