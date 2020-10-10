'Takım Elbise Günü'ne özel indirim fırsatı

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, '13 Ekim Takım Elbise Günü'ne özel kampanya başlattığını duyurdu. Kampanya kapsamında takım elbiseler uygun fiyatlarla alıcısıyla buluşmayı bekliyor.

Altınyıldız Classics, '13 Ekim Takım Elbise Günü'nü özel bir kampanya ile kutlayacağını duyurdu. Marka tarafından yapılan açıklamada; birinci takım elbisenin 499,99 TL, ikinci takım elbisenin 199,99 TL, her takım elbise alışverişinde geçerli indirime ek olarak gömlek, kravat ve ayakkabıdan oluşan setin sadece 199,99 TL olduğu bildirildi.

'13 Ekim Takım Elbise Günü'ne özel modellere, Altınyıldız Classics mağazalarından ve internet adresinden ulaşabileceği duyuruldu.